莫文蔚曝與周星馳合作祕辛　出道30年要大肆慶祝

莫文蔚今年適逢出道30周年，推出全新單曲〈永生所愛〉，因距離上次發行單曲相隔將近2年，歌曲一上線便受到全球歌迷的關注，在社群平台掀起熱烈討論。這首歌是她為遊戲量身打造的主題曲，她不僅擔任製作人，更親自作曲。她在創作時腦海裡都是多年前她演出的周星馳電影《齊天大聖東、西遊記》，這些回憶、感受也放入了歌詞中，她說：「我想大家聽到這首歌的時候，有很多的回憶、感受都會湧現回來。」
記者吳雨婕/綜合報導
〈永生所愛〉歌曲提及「緣分」，讓莫文蔚特別有感，她深深覺得自己與《西遊記》的緣分實在太深、太特別，「當年演譯白晶晶這個角色，對我來說是一件很大的事情，沒想到隔了這麼多年之後，竟然又有機會跟《大話西遊》的遊戲合作，還參與了這首歌曲的作曲與製作，我覺得這個緣分真的很特別，我也非常的榮幸。」
在創作〈永生所愛〉的過程當中，莫文蔚再度打開當年拍攝《齊天大聖東、西遊記》的記憶，她說：「20幾年前的時候初出道開始拍電影的時候，參與了星爺的電影《齊天大聖東、西遊記》也是一部經典，直到現在還是有很多人很喜歡，很懷念這部戲的所有的情節、畫面、對白。」她坦言，創作這首歌的時候，腦海的畫面都是充滿著《齊天大聖東、西遊記》，很多回憶畫面一一浮現，因此歌詞放入了一些致敬電影的元素，包括「七色彩雲」或者「愛你一萬年」等，「所以我想大家聽到這隻歌的時候很多的回憶、感受都會湧現回來。」
今年適逢莫文蔚出道30周年，對她來說，是一個非常特別的一年，她表示：「今年是必須要大肆慶祝，我覺得是真的很難得的，堅持這麼多年，一直可以做自己喜歡的事。這30年來的每一分、每一刻真的很享受。」近期正積極籌備個人展覽，讓粉絲可以期待一下，「希望可以在不同的地方，跟大家分享這麼多年來的點點點滴。」