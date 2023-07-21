遊戲橘子重申絕無廣告不實！原廠才能更動數據 丁特事件評估上訴
遊戲橘子與直播主「丁特」因《天堂M》遊戲機制問題訴諸法庭，士林地方法院今（21）日一審宣判，遊戲橘子應部分賠償予丁特，對此遊戲橘子再度重申，《天堂M》遊戲機制絕不存在廣告不實的可能，包括代理商沒有權限調整遊戲道具製作機率、「台韓機率不同」是因遊戲生態差異等，遊戲橘子除了對判決表示強烈遺憾，對整體案件也將「評估上訴」的可能，再對外說明下一步的可能性。
家庭消費中心/綜合報導
遊戲橘子針對與直播主「丁特」從2021年起因《天堂 M》「紫布事件」訴諸法庭後的判決，今日也發布「兩大原則」聲明。強調「代理商沒有權限」、「原廠調整符合台灣生態的遊戲機制」等重點。
遊戲橘子說明，訴訟過程中，不斷強調絕無廣告不實之行為，更沒有惡意更改遊戲中道具製作機率的動作，此外，原廠會針對「當地遊戲生態」進行微調，這才是台韓兩版機制不同的主要原因。且據遊戲橘子與原廠的合約，遊戲橘子沒有設定或更改遊戲道具製作成功機率的權利。
遊戲橘子進一步表示，部分資深玩家曾受邀參加2019年12月所舉辦的說明會，辦理原因是「原廠為了了解台灣玩家需求」，而非廣告目的，且在說明會中，原廠也清楚說到「可以期待台版推出的內容」，可見其版本獨立性。
台韓機率不同是因遊戲生態差異！「台版」設計體驗勝過韓版 可期望的紫布多了0.7張
遊戲橘子提及，客服人員曾於2021年8月27日、30日向丁特說明遊戲機制，據通話記錄顯示，客服人員已清楚向丁特說明台韓兩版的機率不同，但真正影響玩家權益的期望值，台韓兩版是相同的。遊戲橘子也在法庭上說明，真正影響原廠決定調整台版機率的關鍵原因，是原廠針對台灣遊戲生態與玩家需求而進行在地化，因此才設計出更適合台灣玩家的遊戲機制。
遊戲橘子也明確指出，該遊戲機制為「台版製作紫布僅需99個素材，而韓版則需201個素材」，進一步以丁特使用80784個材料製作紫布為例（上圖），台版玩家期望可獲得的紫布比韓版玩家多0.7張，證實台版玩家將可以獲得優於韓版的遊戲體驗。
遊戲橘子將評估上訴 期望回歸理性討論
針對與丁特案件的判決後，遊戲橘子回應，「深知台灣遊戲產業的獨特、複雜與困境，我們將重新盤點並研擬更精要的論述，再對外說明下一步的可能性。相信關注本案的每一個人，都是同樣期望遊戲產業的進步」。
遊戲橘子最後補充，作為代理商，永遠以玩家為第一順位，「我們深知唯有與玩家們創造共榮共好的遊戲環境，才有機會實現永續經營的願景，損害玩家權益之舉絕非代理商之策」。遊戲橘子希望一同呼籲丁特回歸理性討論，讓更多的玩家一起參與改善台灣遊戲生態。