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魏德聖控中影郭台強「蠶食鯨吞」　憑1元巧奪1.5億

▲魏德聖所屬的果子電影再發聲明，描述中影國際以1元巧奪1.5億元股權的過程。（圖／NOWnews資料照）
▲魏德聖所屬的果子電影再發聲明，描述中影國際以1元巧奪1.5億元股權的過程。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜/綜合報導

導演魏德聖與中影國際董事長郭台強傳出債務糾紛，雙方各說各話，魏德聖的資產恐遭法院查封，他透過成立的「果子電影」公司，指控對方精心布局，欺騙他簽下4500萬元借款本票，中影發出聲明反擊，強調並無不法，果子電影今（21）日再度委由黃秀蘭律師發表13點聲明，表示中影在共同投資的電影《賽德克巴萊》上映後利用減資、修改章程等手法，以1元買回價值1.5億元的特別股，且從未分配過股利，極為不合理，未來一切將交由法院處理，「無論結果如何，該承擔的我們一定會承擔」。

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▲導演魏德聖在船上遠眺大鵬灣，說明搭建6大主要場景細節。（圖／米倉影業）
▲導演魏德聖籌備拍攝《台灣三部曲》，可惜因為資金、疫情因素中斷。（圖／米倉影業）
該聲明透露，果子電影與郭台強原本約定共同投資《賽德克巴萊》，成立中影國際公司，要給果子46%股份但未履行，郭台強成立中影國際後，民國100年5月改以花費5億5191萬2100元向果子電影購買電影《賽德克巴萊》著作權，作為中影國際的資產，郭台強擁有所有電影版權及權利金，投資額卻未達電影製作成本7億元，導致果子電影虧損近1.5億元。

事後中影才邀請果子電影入股，以1.7億元取得中影國際股份合計1700萬股，包含1500萬特別股、200萬普通股，成為中影國際第二大股東，沒想到電影上映後，中影卻減資並召開臨時股東會議，修改章程內容，以投資第一年公司股票淨值低於票面額度10元為由，以1元收回價值1.5億元的特別股，過程並未通知忙於製作電影《KANO》的魏德聖，導致第二大股東果子電影再度吃虧。

▲導演魏德聖。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
▲導演魏德聖將當年拍攝《海角七號》的盈餘拿來拍攝《賽德克巴萊》，卻因資金不足找上中影投資。（圖／記者陳明安攝，2018.06.08）
律師黃秀蘭指出，影視投資有回收年限，中影國際從《賽德克巴萊》第一年收入就判定虧損，再以1元巧奪1.5億元的行為並不合理，而電影上映這12年來，所有的權利金都未與果子電影分享，「長達12年的總收益為何？卻未見中影國際據實結算盈虧，而在第一年眼見電影《賽德克·巴萊》市場榮景潛力無窮，竟急於趕走第二大股東，是否希冀獨享利益，避免與果子電影分潤？」

果子電影強調，從未向郭台強投資的鑫鴻公司借貸，該公司於100年8月22日匯款6500萬元是代中影國際支付一部分影片買賣價金，並非借款，當時並未簽訂本票，直到4年後才要求以股份買賣方式抵銷「借款」2000萬元，另簽發4500萬元本票作為借款擔保，也有悖常理。

魏德聖透過律師聲明，主張郭台強設局以極不合理的價格（1元），買回高達1.5億元的特別股，甚至虛構借款債務，迫使果子電影簽發本票，公司辦公室及銀行資產在一夕之間皆遭扣押，「中影國際蠶食鯨吞，違法攫取果子電影的影片權利與股權」，竟持續逼迫電影創作人墜入深淵，果子電影將尋求法律救濟途徑，捍衛權益，後續將不再佔用媒體資源。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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