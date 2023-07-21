魏德聖控中影郭台強「蠶食鯨吞」　憑1元巧奪1.5億

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事後中影才邀請果子電影入股，以1.7億元取得中影國際股份合計1700萬股，包含1500萬特別股、200萬普通股，成為中影國際第二大股東，沒想到電影上映後，中影卻減資並召開臨時股東會議，修改章程內容，以投資第一年公司股票淨值低於票面額度10元為由，以1元收回價值1.5億元的特別股，過程並未通知忙於製作電影《KANO》的魏德聖，導致第二大股東果子電影再度吃虧。
律師黃秀蘭指出，影視投資有回收年限，中影國際從《賽德克巴萊》第一年收入就判定虧損，再以1元巧奪1.5億元的行為並不合理，而電影上映這12年來，所有的權利金都未與果子電影分享，「長達12年的總收益為何？卻未見中影國際據實結算盈虧，而在第一年眼見電影《賽德克·巴萊》市場榮景潛力無窮，竟急於趕走第二大股東，是否希冀獨享利益，避免與果子電影分潤？」
果子電影強調，從未向郭台強投資的鑫鴻公司借貸，該公司於100年8月22日匯款6500萬元是代中影國際支付一部分影片買賣價金，並非借款，當時並未簽訂本票，直到4年後才要求以股份買賣方式抵銷「借款」2000萬元，另簽發4500萬元本票作為借款擔保，也有悖常理。
魏德聖透過律師聲明，主張郭台強設局以極不合理的價格（1元），買回高達1.5億元的特別股，甚至虛構借款債務，迫使果子電影簽發本票，公司辦公室及銀行資產在一夕之間皆遭扣押，「中影國際蠶食鯨吞，違法攫取果子電影的影片權利與股權」，竟持續逼迫電影創作人墜入深淵，果子電影將尋求法律救濟途徑，捍衛權益，後續將不再佔用媒體資源。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。