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黃子佼表示自己在醫院治療後回家，一直到第 9 天才有能力說話，第12 天終於沒有頻尿及坐在馬桶上卻不易排尿的狀況，黃子佼認為：「這應該是穿尿布、插導尿管後，遺留在身體記憶的後遺症」。
難道拔除尿管之後身體會產生後遺症嗎？劉忠一醫師分析：「通常手術開刀或者是做泌尿道治療會裝尿管，事後若需要將尿管移除，因為抽插的動作，確實是可能造成局部攝護腺稍微膨脹，讓患者事後排尿不太順暢，有些中高齡患者也可能本身已經有攝護腺肥大的問題。」
除了考量患者本身的年齡，同時也跟尿管裝時間長短有關係，通常尿管若放置快一個月確實產生較大的影響。此外，劉忠一提到：「因為放置尿管時膀胱就沒有所謂收縮功能，若患者本身有膀胱功能問題、糖尿病、神經相連疾病，移除尿管確實會讓膀胱適應不太理想，有可能出現比較多症狀。」
從三指標觀測移除尿管後狀況
若是民眾因為移除尿管導致的症狀，這樣的情況到底該不該就醫？劉忠一分析：「如果是年輕人有可能單純尿管放的久造成頻尿，建議先觀察看是否隨著時間慢慢恢復，若是遲遲未改善還是得要去看泌尿科看看。」
而至於年紀較長的患者，則需要評估他本身年齡、在手術是否就已經有些症狀，主要是可能患者本身有攝護腺肥大的問題並不自知，如果經過膀胱超音波發現明顯的攝護腺肥大，在身體狀況下是可以考慮做手術治療。
通常移除尿管後，醫護人員也會針對患者的排尿狀況進行評估：
- 是否可以自行排尿
- 雖然沒有排尿但是否有尿意感
- 記錄每次排尿量、導尿量、時間
三小時以上手術必須裝尿管
尿管對於臨床醫師來說，是很重要的一環， 進行手術必須得放，主要目的除了監測尿液量、有無血尿、有無感染，基本上動刀時間會超過三個小時以上的手術都會插尿管，包括年齡小的兒童也有小孩合適的尿管。
另外，女性同樣可能會因為移除尿管出現症狀，劉忠一提到：「女性如果她本身在還沒放尿管前 ，已經有『尿道過動』的現象，移除尿管是可能讓過動得變得更嚴重。」
早期移除尿管可以減少患者出現泌尿道感染的機會，同樣減少照顧者的不便，當尿管拔除後膀胱可以適度擴張，也可以嘗試自行排尿，但重要的是透過多補充水分、適量排尿可以讓膀胱更健康。
諮詢專家：新北市立土城醫院泌尿外科主任劉忠一
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 黃子佼拔尿管後頻尿！術後移除尿管一定會有後遺症嗎？