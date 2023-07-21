特企／光陽重機上半年轉強奪冠！柯俊斌宣佈「油電大出招」

光陽集團執行長柯俊斌提到，「成立59年的光陽，承襲了與日本本田39年的合資合作的製造工藝，接著承擔18年製造提供日本『川崎重工』的整車ATV及產品零件，15年提供BMW引擎及零件的能力。最近五年更提供美國最大高爾夫車EG-GO公司的高爾夫車引擎。光陽在歐洲進口車品牌速克達第一名，AK Premium及CV3的銷售量，其中上半年，AK Premium是台灣重型速克達第一名。」
同時，柯俊斌為車展帶來光陽新車款重磅快訊：「Xciting VS 400年初開始在歐洲上市，已經銷售2,558台，首度在台灣上市！」光陽以最高展出硬體規格搭配最強展場優惠，絕對是2023國際重型機車展覽會中的重中之重，車迷朋友千萬不可錯過！
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KYMCO在國際市場締造輝煌戰績，成績有目共睹，與日本川崎重工多年密切合作關係下，KYMCO成為全球KAWASAKI旗下締造最佳市占率的總代理商。為慶祝此優異成績，KAWASAKI營業本部PD部長髙倉暁親自出席本屆展會，並於致詞中表示：「因為在台灣有光陽工業這麼優良的合作伙伴一起在產品銷售和售後服務的領域共同努力，所以愛用川崎產品的台灣消費者數量年年增加。今後川崎重工也會持續和光陽工業一起在產品供應、售後服務，市場品牌推廣等方面共同合作，將優秀的機種導入台灣市場，盡最大努力滿足台灣消費者們的需求。」KAWASAKI展出主秀H2 SX SE以外，更有Ninja 400、Ninja 650、Z650、W800 Cafe、W800 MEGURO、Z H2與ZX 10R同步展出，盛大的展出車輛數，絕對堪稱本屆展覽最值得一看的進口重機品牌專區。
盛大的重型機車展出陣容以外，KYMCO也為車迷準備了兩款擁有大型重機靈魂的白牌重型機車車款，分別是擁有同級最強性能表現的KRV MOTO/NERO，與運動速克達代表RacingMAN兩車型，更是喜歡白牌速克達車款車迷朋友不可錯過搶手白牌熱門車款的參觀焦點。
身為台灣近來電動機車銷售成長王，光陽機車電動車品牌Ionex也將應民眾的熱切期盼同步展出，展出車型包含熱銷的i-One Air、i-One Fly、S7R、S6Rex以外，兩大頂級機車品牌所攜手共造的MV Agusta Ampelio也將同步現身。從輕巧靈活擁有最佳黃金比例的綠牌電動機車，到兼具充滿浪漫義式風情與Ionex能源平台的MV Agusta Ampelio全員展出，展現Ionex如何以多元的機種滿足消費者的各式用車需求外，充沛的展出能量更如同Ionex 3.0能源網絡迄今超過2,620座換電站佈局的企圖心。