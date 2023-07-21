美元指數衝破101！新台幣放量重貶1.63角 累計1周大貶3.47角
市場預期美國聯準會（Fed）下周將再升息1碼，美元指數續獲支撐，並進一步衝破101，亞洲主要貨幣兌美元趴軟，日圓更在傳日本央遭周開會時傾向於維持殖利率曲線管控（YCC）政策，貶破141兌1美元價位，新台幣兌美元今（21）日也爆量重貶1.63角，收31.24元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量14.01億美元。而累計1周下來，新台幣更重貶了3.47角，周貶1.12%。
記者顏真真／台北報導
匯銀人士指出，雖然美國升息進入尾聲，但在市場預期美國聯準會下周將再升息1碼，接下來是否停止升息市場看法分歧，不過，在聯準會利率決策會議之前，美元獲得支撐，美元指數持續反彈，更進一步升破101。
至於亞洲主要貨幣兌美元則趴軟，其中韓元今日收貶1283.40兌1美元，日圓則在市場預期日本央行傾向維持殖利率曲線管控政策，日圓也進一步貶破141兌1美元價位。
新台幣兌美元今日也開低走低，隨著亞幣趴軟，加上台股收黑、外資擴大台股賣超，新台幣進一步貶破31.2元，一度下探31.246元，重貶1.69角，終場收31.24元，還是貶值了1.63角，累計1周下來更重貶3.47角。匯銀人士預期，在下周美國聯準會利率決策會議之前，美元指數恐不會太弱，加上市場趨向觀望，新台幣恐盤整偏弱，另也要留意外資及台股動向。