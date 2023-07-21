林志玲遭詐騙集團冒充！罕發文竟引心碎潮：志玲姊姊才不會私訊你
「台灣第一名模」林志玲2019年嫁給日本男星AKIRA，兩人婚後育有1子，一家三口過得相當幸福，她日前也宣布將淡出演藝圈。沒想到林志玲今（21）日突然發文指出，有詐騙集團以她的名義欺騙民眾，甚至還盜用她的頭像與名字，讓她緊急呼籲大眾切勿相信不明訊息，更直言：「志玲姊姊才不會私訊你呢。」讓網友看完笑翻直呼：「姊姊的最後一句話讓人感到有點傷心。」
記者賴禹妡/綜合報導
林志玲今日在IG發文，表示近日有詐騙集團假冒她的名字，以臉書及LINE訊息騙取民眾，進行付費加入VIP會員、ATM轉帳、購買虛擬貨幣等詐騙行為，且還盜用林志玲的頭像與名字，讓她提醒各位不要相信不明訊息，同時也要民眾立即向警政署165反詐騙專線檢舉，或撥打110報案電話尋求協助。林志玲呼籲大眾勇敢訴諸法律行動，不要讓自身權益受損，最後更打上Hashtag：「志玲姊姊才不會私訊你呢。」
貼文曝光後，網友見到林志玲貼文最後一句「才不會私訊你呢」，忍不住留言笑喊，「雖然姊姊的解說知道不會被詐騙而感到安心，但是姊姊的最後一句話讓人感到有點傷心」、「最後一句，志玲姊姊是個狠人」、「好想被志玲姊姊私訊」、「害我開心了一下，想說志玲姊姊居然會私訊我」、「最後一句太幽默了」。