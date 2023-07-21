「腹膜腫瘤切除手術」合併「腹腔溫熱化療」　成功逆轉大腸癌病情

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腹膜腫瘤轉移 造成腸道阻塞邱先生經詳細檢查下發現多處腹膜腫瘤轉移而造成腸道阻塞，這個噩耗令患者及家屬都無法相信。經中國附醫大腸直腸外科張伸吉主任等專家評估，建議進行「完整腹膜腫瘤切除手術」再積極合併「腹腔溫熱化療(HIPEC)」，以消滅腹膜腫瘤，同時進行『營養治療』增強免疫力，快速恢復身體機能。在最新一次正子攝影，邱先生既有的腹膜癌細胞都消失不見，進食狀況都正常，生活品質越來越好。
張伸吉主任強調，邱先生是屬於多處器官轉移的大腸癌 (肝、肺、遠端淋巴、腹膜、骨盆腔)，但是邱先生自己堅決抗癌不放棄，並相信大腸直腸癌跨專科團隊，最後專家攜手將癌細胞清除乾淨，才有治癒的機會。而腸癌連續15年為國人癌症發生排行榜首位，民國109年癌症登記資料顯示，當年度新增1萬6829名大腸癌病友，平均每天47人罹患大腸癌，好發年齡為50歲以上族群。
進行淋巴結清除 防止癌細胞轉移張伸吉主任指出，大腸癌的手術切除當然需要由大腸直腸外科醫師進行，因為專科醫師對大腸的解剖結構非常熟悉，可以更好地掌握手術的質量。此外，手術切除的過程中，需仔細進行淋巴結清除，以防止癌細胞轉移。因此，找到有豐富手術經驗的醫師進行手術切除是非常重要的。
邱先生成功治癒案例，非常鼓舞人心值得分享，他堅持抗癌積極治療是關鍵，在醫學文獻上，文獻上看到的情形無法對照，但是以大腸癌復發移轉單一器官10年以上存活率僅3％，五年也是僅10％，邱先生的大腸癌雖然是多處移轉，10年來仍控制良好。
主要手術切除 延長存活率胸腔外科林昱森主任指出，針對大腸癌肺部轉移，手術切除是最主要的治療方式之一。然而，手術切除的效果取決於手術的質量，也就是手術切除是否乾淨。因此，找到適當的醫師團隊進行手術切除是非常重要的。
依照近年來的文獻，要延長肝臟轉移患者的存活期，手術完整切除是最重要的方式之一，肝膽外科陳德鴻醫師表示，運用微創手術進行肝腫瘤切除，更能加速復原。針對腹膜轉移的治療，美國國家癌症學會則建議要在經驗豐富的醫院(>100台)中進行「腹膜切除併腹腔溫熱化療」，才能延長存活期。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58561
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