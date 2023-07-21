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「腹膜腫瘤切除手術」合併「腹腔溫熱化療」　成功逆轉大腸癌病情

「腹膜腫瘤切除手術」合併「腹腔溫熱化療」　成功逆轉大腸癌病情
「腹膜腫瘤切除手術」合併「腹腔溫熱化療」　成功逆轉大腸癌病情

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】53歲的邱先生10年前就因腹痛及大便出血送急診，被診斷大腸癌阻塞合併肝臟及淋巴轉移，而且居然是預後較差的RAS突變型。但現實生活與身體的不適讓他沒時間哀傷，邱先生積極進行化學標靶治療及微創手術，完整切除大腸腫瘤及肝臟轉移處病灶，病情趨於穩定。邱先生後續的回診追蹤，發現肺部轉移及輸尿管處淋巴轉移，於是開啟大腸直腸癌跨專科團隊治療。

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腹膜腫瘤轉移　造成腸道阻塞

邱先生經詳細檢查下發現多處腹膜腫瘤轉移而造成腸道阻塞，這個噩耗令患者及家屬都無法相信。經中國附醫大腸直腸外科張伸吉主任等專家評估，建議進行「完整腹膜腫瘤切除手術」再積極合併「腹腔溫熱化療(HIPEC)」，以消滅腹膜腫瘤，同時進行『營養治療』增強免疫力，快速恢復身體機能。在最新一次正子攝影，邱先生既有的腹膜癌細胞都消失不見，進食狀況都正常，生活品質越來越好。

張伸吉主任強調，邱先生是屬於多處器官轉移的大腸癌 (肝、肺、遠端淋巴、腹膜、骨盆腔)，但是邱先生自己堅決抗癌不放棄，並相信大腸直腸癌跨專科團隊，最後專家攜手將癌細胞清除乾淨，才有治癒的機會。而腸癌連續15年為國人癌症發生排行榜首位，民國109年癌症登記資料顯示，當年度新增1萬6829名大腸癌病友，平均每天47人罹患大腸癌，好發年齡為50歲以上族群。

進行淋巴結清除　防止癌細胞轉移

張伸吉主任指出，大腸癌的手術切除當然需要由大腸直腸外科醫師進行，因為專科醫師對大腸的解剖結構非常熟悉，可以更好地掌握手術的質量。此外，手術切除的過程中，需仔細進行淋巴結清除，以防止癌細胞轉移。因此，找到有豐富手術經驗的醫師進行手術切除是非常重要的。

邱先生成功治癒案例，非常鼓舞人心值得分享，他堅持抗癌積極治療是關鍵，在醫學文獻上，文獻上看到的情形無法對照，但是以大腸癌復發移轉單一器官10年以上存活率僅3％，五年也是僅10％，邱先生的大腸癌雖然是多處移轉，10年來仍控制良好。

主要手術切除　延長存活率

胸腔外科林昱森主任指出，針對大腸癌肺部轉移，手術切除是最主要的治療方式之一。然而，手術切除的效果取決於手術的質量，也就是手術切除是否乾淨。因此，找到適當的醫師團隊進行手術切除是非常重要的。

依照近年來的文獻，要延長肝臟轉移患者的存活期，手術完整切除是最重要的方式之一，肝膽外科陳德鴻醫師表示，運用微創手術進行肝腫瘤切除，更能加速復原。針對腹膜轉移的治療，美國國家癌症學會則建議要在經驗豐富的醫院(>100台)中進行「腹膜切除併腹腔溫熱化療」，才能延長存活期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58561

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