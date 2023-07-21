AKIRA放浪隊友TAKAHIRO台上突有生理需求！丟下觀眾跑去「摘花」
「國民姐夫」AKIRA將跟EXILE THE SECOND放浪二勢力、EXILE TAKAHIRO登上22日的超犀利趴 12（SUPER SLIPPA）舞台表演，他跟TETSUYA、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、KENCHI今（21）日出席記者會時，麥克風頻頻冒出雜音，活動因此數次被打斷，TAKAHIRO就提到他出道17年來，第一次碰到這種狀況，更加碼爆料在日本開唱的「摘花糗事」，他因為尿急就消失舞台跑去上廁所，趣事笑翻全場。
記者陳雅蘭/台北報導
EXILE THE SECOND放浪二勢力、EXILE TAKAHIRO為了宣傳登上超犀利趴 12，特地舉辦記者會接受訪問，但唱片公司準備的麥克風頻頻出狀況，發出雜音或是沒聲音，導致記者會數次被打斷，詢問成員在演唱會時，是否發生類似情形？或是有印象深刻的插曲？ TAKAHIRO就爆料：「我表演生涯這麼長以來還真的沒遇過，但我前陣子表演時，忍不住去上廁所再回到舞台上，是17年來第一次。」
記者追問TAKAHIRO是「偷偷去上廁所」還是有報備台下粉絲，得到同意後才去？他表示：「在日本的女性有一種委婉的說法，她們會說『我去摘朵花』暗示要去上廁所。」TAKAHIRO說完就留下觀眾，迅速跑去解放再回到舞台上。
因為AKIRA是台灣女婿，這次三度帶成員登寶島，有沒有盡地主之誼買美食、或推薦必吃清單給隊友？記者強調：「珍珠奶茶、小籠包除外！」AKIRA笑說喜歡吃包子、麻辣鴨血、雞湯、無骨雞，下午有趁空檔帶TETSUYA、SHOKICHI去私藏的愛店喝咖啡。TAKAHIRO還說，近期AKIRA的工作都在台灣，見到他的社群帳號滿滿文章都跟台灣相關，很替隊友感到光榮，AKIRA聽聞後用中文害羞說：「不好意思！」
放浪成員2020年曾登上台視《超級巨星紅白藝能大賞》錄影，AKIRA跟SHOKICHI去年12月也有參加桃園、台南的跨年晚會，問及「放浪兄弟」是否能在台灣舉辦專場演出？AKIRA說：「剛剛大家在準備時有討論到這件事，我想在這邊辦演唱會，包含其他成員也是，都很希望有機會來台灣做更多表演。」他不願透露太多台灣場的進度與細節，賣關子表示：「請大家好好期待。」
AKIRA也特別提到今天抵台，在松山機場跟歌迷合照時，聽到後方有一位歌迷很努力的用日文跟TAKAHIRO告白，該位粉絲說：「我喜歡TAKAHIRO 17年了！」AKIRA見到此狀況非常感動，「原來很多粉絲都默默喜歡我們，但他們不能來日本看我們，所以我希望我們能有機會來台（表演）」。