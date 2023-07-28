專訪／選舉轟炸、選民疲乏　林靜儀期許新選舉模式「減輕煩躁感」

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對於再次對決顏家勢力，林靜儀認為，對方家大業大，組織多、資源更多，這是完全沒有辦法比擬的，但兩個政黨與候選人市場區隔很明顯，明年大選最關鍵仍在於搖擺選民與年輕選民，當地方樁腳與地方勢力已成固定的事實，足以抗衡的就是沒有被利益綁架的這些選票。
在地方不支持顏家會被貼標籤，林靜儀證實狀況一直都存在，提及去年剛選舉之際，沙鹿的支持者會跑到大肚的說明會，龍井的支持者到烏日參加座談會，不敢在家附近跟她有任何牽連或瓜葛，直到補選結果出爐，與團隊在地方服務的擴展，才讓越來越多人認為，跟民代保持溝通與合作是理所當然的事情，甚至現身力挺也是再自然不過，地方選舉文化正在改變，因為政治立場噤聲的人也越來越少。
對於中二選區，林靜儀說，這裡是民調會很沉、表態率很低的區域，自己經營地方透過團隊的服務，支持者是有信心的，地方民眾、學校或團體也會主動發聲，主動提及林靜儀爭取了經費或建設，這也讓她與團隊深知，真的做了過往立委沒辦法努力做到的事情。
林靜儀也說，中二選區從2020年起，經歷罷免、公投、補選與九合一，她能夠充分感受到民眾對選舉的煩躁與疲勞，雖然說選舉要打地方組織經營好，但希望用不一樣的模式來減輕選民的疲勞感，同時讓大家樂意並輕鬆地參與公眾議題，這將是自己明年選戰的調性。
林靜儀表示，首先要做的就是持續團隊在地方的服務，接著就是持續舉辦小型的座談會與拜會，透過輕鬆的方式跟大家聊聊，聽取地方的意見，中大型的造勢活動則會盡量到選戰較熱之際才舉辦，不僅會讓人疲勞，坦白說也沒有這麼多資源能辦，直接了當向記者說「那個很貴」。
林靜儀也透露新選舉模式的課題，要如何讓選民關心選舉，又不讓大家覺得煩躁、吵鬧，都是在拿捏選戰的節奏，以宣傳車為例，家中有小孩、老人或是值夜班需要休息的民眾，聽到宣傳車繞來繞去會很惱怒，自然不會投票給你，但同時也會支持者沒有聽到宣傳車因而焦慮，如何以新模式打選戰同時安撫支持者的焦慮，是這次努力的方向。