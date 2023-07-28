侯友宜「猴王登基」照瘋傳！李正皓批：連北韓都不會拍這種照

專訪／選舉轟炸、選民疲乏　林靜儀期許新選舉模式「減輕煩躁感」

▲林靜儀從挑戰者成為被挑戰者，希望透過新選戰模式減少選民的疲勞感來爭取連任。（圖／記者嚴俊強攝，2023.07.12）
▲林靜儀從挑戰者成為被挑戰者，希望透過新選戰模式減少選民的疲勞感來爭取連任。（圖／記者嚴俊強攝，2023.07.12）

記者陳威叡／台北報導

脫下醫師袍與跟鞋，林靜儀換上球鞋走入地方，代表民進黨去年參與台中市第二選區重要一役，成功收回失土，投票率高達58.2%創下國內立委補選最高紀錄，打了一場全國注目的選戰，扳倒顏家地方勢力，如今挑戰者成為被挑戰者，二度對決國民黨顏寬恒，林靜儀認為，中二選區從2020年起，經歷罷免、公投、補選與九合一，她充分感受民眾對選舉的煩躁與疲勞，透露目前選戰策略，除了地方持續服務外，也透過小型座談會聽取地方意見，如何以新選戰模式同時安撫支持者的焦慮，是這次努力的課題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
剛結束在上一場記者會，身著淡黃色洋裝的林靜儀趕在約定時間壓線匆匆走進辦公室，正值用餐時間，她進門後先是向記者致歉，助理擔心接下來行程沒時間吃飯，希望讓委員扒兩口飯，便當沒吃完便走進辦公室，熟練地別上麥克風，開始當天的專訪。

▲林靜儀中二補選勝出，明年與國民黨立委參選人顏寬恒上演二度對決。（圖／NOWnews資料照片）
▲林靜儀中二補選勝出，明年與國民黨立委參選人顏寬恒上演二度對決。（圖／NOWnews資料照片）
對於再次對決顏家勢力，林靜儀認為，對方家大業大，組織多、資源更多，這是完全沒有辦法比擬的，但兩個政黨與候選人市場區隔很明顯，明年大選最關鍵仍在於搖擺選民與年輕選民，當地方樁腳與地方勢力已成固定的事實，足以抗衡的就是沒有被利益綁架的這些選票。

在地方不支持顏家會被貼標籤，林靜儀證實狀況一直都存在，提及去年剛選舉之際，沙鹿的支持者會跑到大肚的說明會，龍井的支持者到烏日參加座談會，不敢在家附近跟她有任何牽連或瓜葛，直到補選結果出爐，與團隊在地方服務的擴展，才讓越來越多人認為，跟民代保持溝通與合作是理所當然的事情，甚至現身力挺也是再自然不過，地方選舉文化正在改變，因為政治立場噤聲的人也越來越少。

對於中二選區，林靜儀說，這裡是民調會很沉、表態率很低的區域，自己經營地方透過團隊的服務，支持者是有信心的，地方民眾、學校或團體也會主動發聲，主動提及林靜儀爭取了經費或建設，這也讓她與團隊深知，真的做了過往立委沒辦法努力做到的事情。

林靜儀也說，中二選區從2020年起，經歷罷免、公投、補選與九合一，她能夠充分感受到民眾對選舉的煩躁與疲勞，雖然說選舉要打地方組織經營好，但希望用不一樣的模式來減輕選民的疲勞感，同時讓大家樂意並輕鬆地參與公眾議題，這將是自己明年選戰的調性。

林靜儀表示，首先要做的就是持續團隊在地方的服務，接著就是持續舉辦小型的座談會與拜會，透過輕鬆的方式跟大家聊聊，聽取地方的意見，中大型的造勢活動則會盡量到選戰較熱之際才舉辦，不僅會讓人疲勞，坦白說也沒有這麼多資源能辦，直接了當向記者說「那個很貴」。

林靜儀也透露新選舉模式的課題，要如何讓選民關心選舉，又不讓大家覺得煩躁、吵鬧，都是在拿捏選戰的節奏，以宣傳車為例，家中有小孩、老人或是值夜班需要休息的民眾，聽到宣傳車繞來繞去會很惱怒，自然不會投票給你，但同時也會支持者沒有聽到宣傳車因而焦慮，如何以新模式打選戰同時安撫支持者的焦慮，是這次努力的方向。

回擊林家興！何欣純喻政治跟騷狂、林靜儀諷藍提名傅崐萁

陳柏惟涉性騷　「哥哥姐姐」蔡其昌、林靜儀籲他拿捏好分際

吳欣盈戰中二？林靜儀曝財力無法比、顏寬恒盼君子之爭

獨／吳欣盈、林靜儀、顏寬恒三腳督？民眾黨搶她戰中二

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀