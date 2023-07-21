報導藍白合三立挨告　朱立倫：綠營想製造藍白紛爭

有電視媒體昨（20）日報導指民眾黨主席柯文哲與國民黨主席通過電話，和國民黨秘書長黃健庭見面談2024藍白合，遭柯辦發聲明駁斥，並要求下架新聞、道歉，柯文哲競選總幹事黃珊珊今（21）日赴台北地檢署提告《三立新聞》刑事誹謗罪，並提出民事損害賠償。對此國民黨主席朱立倫今下午受訪表示，對於未經查證的不實報導感到遺憾，也對民眾黨提告表示尊重，強調人民都希望非綠團結讓政黨輪替，認為惡意報導是綠營想要製造藍白之間的紛爭。
記者李春台／桃園報導
朱立倫下午出席侯友宜在桃園的造勢活動前接受媒體訪問，對於外界關注他到底有沒有跟柯文哲見過面，朱澄清，他和柯文哲是去年見面，今年僅在公開場合遇到，他和柯都很清楚，所有台灣民眾希望在野能合作、非綠能團結，因為民進黨造成台灣兵凶戰危，且做得太差，大家都希望政黨輪替。
朱立倫表示，非綠要團結合作，但需要醞釀和氣氛，兩方的幕僚本來就是老朋友，都有保持聯繫，對於這樣未經查證、證實的惡意報導，他認為某種程度上是綠營想要製造藍白之間的紛爭，像是前段時間也有一些惡意的放話，都不是事實。
媒體詢問民眾黨大動作提告，是否是怕影響柯文哲選情？不想跟藍白合靠太近？「不必見縫插針」朱立倫說，他和柯文哲都有共同目標，都希望在野能夠合作、非綠能團結，大家共同努力讓政黨輪替、翻轉台灣。