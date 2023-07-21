特企／《SERAPH: In the Darkness》精英測試結束！預計Q3上線

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《SERAPH: In the Darkness》本質為打寶遊戲，亦即等級越高，取得的裝備越高級、越有價值，因此反應在等級與遊戲時長上，亦是相同道理。截至7/17測試結束為止，平均每日在線時長為4小時，其中擁有NFT裝備的玩家共有1720人，總共鑄造了3,762件虛寶NFT，交易次數更是達到8,828次，由此可見打寶魅力非同一般。
與此同時，交易市場亦隨之熱絡不少，不論在NFT交易量、玩家之間的線下交易亦或是遊戲代幣混沌石的使用量，均隨測試時間的拉長、玩家等級提升，而有著顯著區別。其中最值得關注的便是商城中最具熱門的品項，均為玩家初期迫切需要之用品，包括：護符秘鑰、復活卷軸、拓展背包以及時裝。尤其是背包欄位的拓展，象徵著玩家在野外打寶時，可以裝載更多的藥水出門，也可以帶著更多戰利品滿載而歸。
經過本次精英測試，可以發現玩家大約在30級左右，便可完成普通難度的關卡，而55級時，則是可以完成噩夢難度，並進入後期的虛空異界、混沌秘境等高階玩法。針對精英測試所開放的三個職業而言，其中高達48%選擇法師職業，而等級最高的玩家則是74級的女武神，而玩家們在遊戲中總共英勇犧牲100,205次，卻依然熱此不彼，奮勇直前。
《SERAPH: In the Darkness》精英測試與4月份刪檔測試相較，在聊天功能上新增了分區、分線世界頻道與私聊，如此做法可充份活絡玩家之間的交流，方便玩家邀約刷寶打寶或是進行交易，社群功能的完善，亦可促使玩家對遊戲的黏著度。另外遊戲交易行的出現，也使得玩家之間對於裝備流通更具意願，同時區隔遊戲外的Web3交易市場，促使遊戲內經濟體的建立與交流。
而這次測試一大重點，便是虛空異界的開放，這是後期玩家打寶的主要場所，後續研發團隊會再針對測試期間玩家所給予的反饋進行優化，讓虛空異界更具耐玩性。
為回應玩家們熱情的參與，《SERAPH: In the Darkness》特別規劃首個代幣空投活動，系統將會針對玩家的空投積分，發放正式版$SRF代幣獎勵。整體空投獎池共計擁有20萬枚$SRF，將在所有擁有空投積分的玩家之間，依照積分佔比進行分配。積分的計算方式分成TV積分以及SPP積分，TV積分亦即統計角色穿戴裝備的財寶值總和，只有前100名的玩家，才擁有進入空投獎池的資格；而SPP積分則是以SERAPH Priority Pass NFT為基本單位，包括ActPass錢包以及鏈上錢包。空投獎勵將於遊戲正式上線時進行發放，TV積分和SPP積分排行榜，官方尚在統計中，預計日後於官網進行公佈，玩家們可以持續關注官網最新訊息。
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