韓團NewJeans用iPhone拍MV！拿手機俏皮跳舞 粉絲一看就愛上
▲NewJeans以iPhone手機拍新歌〈ETA〉的MV，舞姿活潑生動，拍起來非常靈動。（圖／APPLE提供）
記者江芷稜/綜合報導
｜ 2023-07-21 19:17:02 2023-07-21 19:26:39
韓國大勢女團NewJeans近日回歸，發行第二張EP專輯《Get Up》，MV極盡創意，給粉絲驚喜連連，繼〈Cool With You& Get Up〉邀請到影帝梁朝偉客串之外，〈ETA〉MV則與手機品牌 iPhone合作，全程以iPhone 14 pro拍攝，利用其出色的相機功能，記錄一則在派對窺見閨密男友偷吃，用手機悄悄拍攝的故事，女孩們拿著手機邊拍邊跳舞的模樣俏皮可愛，讓粉絲一看完MV就愛上這首歌了。
NewJeans以清新學院風在全亞洲暴紅，少女們就像高中女生一樣，給人清新活潑的感覺，〈ETA〉歌詞描述女孩在泳池派對上，看到閨密男友與別的女孩相談甚歡，立刻拿出手裡的iPhone 14 pro偷拍，再打電話給閨密，追問對方何時到現場抓包的故事，最後閨密匆匆開車趕到，撞見男友親吻第三者的現場，留下充滿懸念的結局。 ▲NewJeans近日先後公開主打曲〈Super Shy〉、〈New Jeans〉MV，一發布立刻引起大量關注。 （圖／翻攝自New Jeans IG） 這首〈ETA〉新歌MV全程由iPhone手機拍攝，導演特別結合手機鈴聲、螢幕框架呈現整個故事，捕捉NewJeans在劇情裡迷人的故事情節、舞蹈表演和時尚風格。5位少女拿著手機整齊跳舞，邊拍邊跳，臉上豐富多變的表情，與旋律的輕快節奏、影片快速剪輯搭配起來，即使在低光源、手機晃動的情況下，仍製造生動的電影臨場感。 ▲導演利用iPhone手機的小螢幕，放大NewJeans豐富多變的特色，MV拍起來活潑俏皮。（圖／APPLE提供） 一手打造NewJeans的製作人閔熙珍表示，討論〈ETA〉MV的概念時，目標就是透過不同製作方法為粉絲帶來獨特的娛樂體驗，我們提出用iPhone拍攝MV的想法，是因為典型的MV製作流程涉及繁重的拍攝設備，選擇iPhone作為主要拍攝工具，能營造出更輕鬆、更溫馨的氛圍。歌迷也很喜歡這種以年輕世代為主角的MV，笑稱「愛死，閨密勸分手歌曲」、「拿著手機跳舞太可愛」、「本來沒有特別喜歡這首歌，看了MV就愛上了」。 ▲NewJeans拿著手機邊拍照邊跳舞，豐富多變表情惹人憐愛。（圖／ 翻攝自New Jeans Youtube） VIDEO