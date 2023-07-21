桃園團結向上大會　侯友宜：挺善良正直捍衛公平正義

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侯友宜表示，民進黨的執政更造成台灣缺水、缺電、缺人才、缺工，經濟不斷衰退，人民生活更不好，對未來失去信心，甚至還有權貴黑金、詐騙氾濫、光電及疫苗採購弊案等亂象，「寵豬舉灶，寵子不孝，寵民進黨造成大家都在哭！」侯友宜也表示，他過去是基層站在第一線守護人民的警察，如今參選總統，第一要務就是讓國家安全、兩岸和平，讓年輕朋友進職場，而不是上戰場，「換下民進黨，政黨輪替，是國人共同心聲，我們一起從桃園出發，讓桃園好，台灣更好！」
朱立倫表示，桃園是他跟張善政、侯友宜的家，受到所有鄉親的照顧，才有機會為這塊土地打拚，去年桃園的選舉跟現在一樣，碰到一些困難，民進黨也用各種手段抹黑，如同侯友宜被國民黨徵召後，民進黨立刻用餵藥的烏龍事件抹黑，傷害新北市政府，更對老師、學生造成巨大傷害，期盼大家像去年力挺善良、正直的張善政一樣，繼續堅定力挺侯友宜！
張善政表示，就任市長這幾個月，有一件事情令他感到很無力，一名高中校長告訴他，有一位非常好的英文外籍教師要離校回美國，原因是擔心「台灣快要發生戰爭」，還有一名從大陸返台的台商，因客戶憂心兩岸發生戰爭會影響出貨，要求他不要在台灣設廠，「這些問題都不是出在桃園，而是出在民進黨政府！」
張善政表示，明年如果沒有辦法選出一個讓兩岸穩定的總統，台灣是沒有前途的，去年國民黨展現空前團結，打贏市長選戰，今年也要拜託大家一起，團結讓侯友宜進入總統府，台灣才會真正有希望，「愛桃園就要愛護台灣，愛護中華民國就要選一個好總統，就是侯友宜！」
至於國民黨前立委蔡正元等人上民眾黨直播節目，黨中央是否會道德勸說？朱立倫表示，包括立法院和議會黨團等，藍白很多都有協調與合作，幕僚間也都有溝通，不必用如此嚴肅的議題看待，畢竟未來的選舉規範，也都是只要經過黨的同意，大家都可以相互協調合作。
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