天氣熱火氣大！北市情侶採竹筍爆口角 莽男下秒竟持鐮刀怒砍女友
台北市南港區東新街180巷，前（19）日下午1時許，發生一起砍人事件，當時一名吳姓男子（47歲）因與高姓女友（57歲）發生口角，盛怒之下持鐮刀砍傷對方，所幸高女送醫後無大礙，全案將依傷害罪嫌移送法辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，前天2人相約在東新街一處菜園採竹筍，不料中午休息時卻因細故發生口角，高男怒氣難平竟隨手操起鐮刀，便朝高女身上猛砍，導致其頭、臉、肩膀等處受有刀傷，其他同在菜園的民眾聽聞巨響，嚇得連忙打電話報案，警方趕抵後第一時間逮捕吳男，並協助高女送醫搶救。
雖吳男事後向警方供稱，一開始是高女先持鐮刀揮砍，為了自衛自己才會出手阻擋，進而造成對方受傷，但警方仍依準傷害現行犯逮捕送辦，同時依規定通報家防中心、士林地院申請緊急保護令，以防高女受到進一步危害。
※【NOWnews 今日新聞
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