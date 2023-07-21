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了解不孕症治療補助條件！　擴大補助滿2週年誕生近1.2萬新生兒

了解不孕症治療補助條件！　擴大補助滿2週年誕生近1.2萬新生兒
了解不孕症治療補助條件！　擴大補助滿2週年誕生近1.2萬新生兒

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】不孕症治療（試管嬰兒）補助方案擴大實施滿2週年。根據國健署資料顯示，截至112年7月9日，已有10,383對受補助之夫妻，並成功產下11,636名嬰兒，協助許多不孕夫妻圓夢。而衛福部也呼籲，夫妻生育規劃要趁早，把握「25歲至35歲」理想生育年齡添好「孕」。

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不孕症治療補助擴大　一般夫妻也可申請

為支持與協助不孕夫妻生育願望並減輕進行試管嬰兒之經濟負擔，自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有不孕夫妻，只要夫妻雙方有一人具有我國國籍，而且妻子年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。

補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限為10萬元，再次申請上限則為6萬元，每胎最多6次。不孕夫妻可至衛福部國健署特約之人工生殖機構接受醫療服務，由該機構一併協助線上申請補助。

補助對象擴大2年　成功產下嬰兒數突破萬人

截至112年7月9日止，已有7萬3,736件申請通過資格審查，其中5萬5,044件已完成療程並通過補助費用審查，且已有10,383對受補助之夫妻成功產下11,636名嬰兒，透過補助產下的試管嬰兒突破萬人。

成功產下第1萬名嬰兒的王姓夫婦表示，先前經檢查評估，醫師提到由於年齡等因素，妻子發生妊娠併發症的機率較高，且治療程序較多，但在醫師告知政府有「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」後，透過與醫師之間的充分合作，以及醫院協助線上申請補助，讓他們成功產下足月的健康寶寶並減輕經濟負擔。

王姓夫婦期待透過經驗分享，讓更多夫妻正向看待不孕症，並善用試管嬰兒補助。

多胞胎植入有風險　補助方案鼓勵單或雙植入更健康

由於多胞胎植入容易有多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒之發生，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，藉由試管嬰兒補助方案，鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入。

根據國健署資料顯示，受補助對象所生嬰兒之單胞胎比率為88.0%、足月生產比率（懷孕週數≧37週）為74.7%、新生兒出生體重大於等於2500公克占76.1%，與109年國內人工生殖施術結果比較，分別增加12.3%、10.0%、9.7%，不論是媽媽或嬰兒其健康趨勢都呈現正面發展。

衛福部也呼籲，夫妻生育規劃要趁早，因為生育力會隨年齡增長而降低，建議若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且符合政府補助條件者，可至全臺特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

申辦流程及相關資訊可至國民健康署官網【試管嬰兒專區】查詢（https://reurl.cc/zerX07），或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900，將由專人提供即時的服務。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58599

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