了解不孕症治療補助條件！　擴大補助滿2週年誕生近1.2萬新生兒

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不孕症治療補助擴大 一般夫妻也可申請為支持與協助不孕夫妻生育願望並減輕進行試管嬰兒之經濟負擔，自110年7月1日起，實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象由低收入戶及中低收入戶擴大至所有不孕夫妻，只要夫妻雙方有一人具有我國國籍，而且妻子年齡未滿45歲，即可申請政府的補助。
補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限為10萬元，再次申請上限則為6萬元，每胎最多6次。不孕夫妻可至衛福部國健署特約之人工生殖機構接受醫療服務，由該機構一併協助線上申請補助。
補助對象擴大2年 成功產下嬰兒數突破萬人截至112年7月9日止，已有7萬3,736件申請通過資格審查，其中5萬5,044件已完成療程並通過補助費用審查，且已有10,383對受補助之夫妻成功產下11,636名嬰兒，透過補助產下的試管嬰兒突破萬人。
成功產下第1萬名嬰兒的王姓夫婦表示，先前經檢查評估，醫師提到由於年齡等因素，妻子發生妊娠併發症的機率較高，且治療程序較多，但在醫師告知政府有「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」後，透過與醫師之間的充分合作，以及醫院協助線上申請補助，讓他們成功產下足月的健康寶寶並減輕經濟負擔。
王姓夫婦期待透過經驗分享，讓更多夫妻正向看待不孕症，並善用試管嬰兒補助。
多胞胎植入有風險 補助方案鼓勵單或雙植入更健康由於多胞胎植入容易有多胞胎妊娠及早產、低出生體重兒之發生，國際趨勢皆鼓勵降低胚胎植入數，藉由試管嬰兒補助方案，鼓勵不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入。
根據國健署資料顯示，受補助對象所生嬰兒之單胞胎比率為88.0%、足月生產比率（懷孕週數≧37週）為74.7%、新生兒出生體重大於等於2500公克占76.1%，與109年國內人工生殖施術結果比較，分別增加12.3%、10.0%、9.7%，不論是媽媽或嬰兒其健康趨勢都呈現正面發展。
衛福部也呼籲，夫妻生育規劃要趁早，因為生育力會隨年齡增長而降低，建議若夫妻有規律性生活經過1年以上仍未懷孕，應及早就醫治療，若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，且符合政府補助條件者，可至全臺特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。
申辦流程及相關資訊可至國民健康署官網【試管嬰兒專區】查詢（https://reurl.cc/zerX07），或撥打國民健康署人工生殖諮詢專線02-25580900，將由專人提供即時的服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58599
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