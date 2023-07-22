今日來講股／台積電還沒完全利空出盡？熱門股別過多追逐

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艾綸指出，其實在台積電法說會之前，即便市場傳出將二度下修全年美元營收，但大部分外資仍力挺，有美系外資甚至將目標價喊到7字頭，最高來到740元。那投資人會想問是不是外資喊到740元，就真的會衝到740元，他建議可以打個8折或9折，也就是594元或660元。
艾綸表示，實際看台積電股價594元，其實6月就達到了，再來看週五反映消息利空，所以開盤跌了20多元，回技術面來看，週五台積電量能其實有放大，也就是說，即使股價跌下來，還是有人願意進場買。
艾綸進一步分析，技術面上，台積電今年6月中到現階段是維持30元（594元到563元）區間整理的態勢，週五盤中有回到563元，可惜終場收在560元，但仍有一點利空出盡的味道，也就是說利空出現了，股價確實也下跌，同時破了區間最低點，如果能站回去、守得住，回到區間範圍直到594元、剛好也是外資目標價8折後，才有機會再往上走，如今距離站回563元還差那麼一點點，因此可能還得再觀察一下。
艾綸指出，這禮拜族群波動都非常大，很多都是漲停奔跌停，不然就是跌停又奔漲停，每天熱門族群都在換，像是觀光、飛機零組件、軟體族群今年4、5月時是熱門的，但5月之後換AI開始夯，但這個禮拜AI修正幅度相對大，確實資金也往外流到別的族群，讓觀光、飛機零組件、軟體族群突然又熱起來，或是流向生技類股來避險，坦言近來這些族群「單日行情」比較多。
不過艾綸也說，即使是單日行情，但技術面上其實呈現準備做打底的訊號，像是飛機零組件、造紙、航空、觀光族群，其股價都是來到相對低點並做小反彈，且這個反彈還是有量的反彈，建議大家可以多多留意，如這些類股5日線、10日線能站上，後面就有機會走揚。
艾綸指出，台股週五跌幅收斂，主要功臣在電腦周邊與AI相關，開低後一路向上拉抬，投資人要關注現階段資金流動非常快速，因此以上飛機零組件、造紙、航空、觀光、生技、電腦周邊或是主流AI族群都可以關注，但重點是當它上漲時，不要做過多的追逐，因為這段時間大家都急著做短，那就不要也跟著追來追去，等整體風向比較穩了，例如走高後穩穩續漲，那時候再來積極操作比較安全，否則這段期間還是保守操作比較妥當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。