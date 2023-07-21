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(G)I-DLE舒華拉隊友衣挨轟！她發文「罕吐心聲」：想成為自由的風

▲舒華近期接連爆發爭議，她昨日在IG發文吐露心聲：「網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧，管他的，怎麼舒服怎麼來。」（圖／翻攝自IG＠yeh.shaa_）
▲舒華近期接連爆發爭議，她昨日在IG發文吐露心聲：「網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧，管他的，怎麼舒服怎麼來。」（圖／翻攝自IG＠yeh.shaa_）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓女團(G)I-DLE近期忙著在世界各地進行巡迴演唱會，但台灣籍成員舒華卻接連爆出爭議。先前大陸成員宋雨琦在受訪時，將台灣、香港納入中國一部分，引起台、韓網友怒批不尊重台灣成員舒華；近日微博上又流傳舒華在舞台上拉扯宋雨琦內衣、褲子的影片，讓大陸網友怒轟舒華「很故意」。對此，舒華也於昨（20）日在IG發文，表示：「網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧，管他的，怎麼舒服怎麼來。」一字一句吐露出真實心聲，讓粉絲相當心疼。 

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日前微博瘋傳宋雨琦和舒華在舞台上的一段互動，只見影片中，宋雨琦原本要往前走，但舒華突然一把拉住宋雨琦的內衣，接著再拉扯宋雨琦的褲頭，讓宋雨琦差點走光，畫面曝光後引起爭議，不少大陸網友怒轟舒華的行為「很故意」。 

▲宋雨琦原本要往前走，但舒華突然一把拉住宋雨琦的內衣，讓宋雨琦差點走光。（圖／翻攝自微博）
▲宋雨琦（右二）原本要往前走，但舒華（右一）突然一把拉住宋雨琦的內衣，讓宋雨琦差點走光。（圖／翻攝自微博）
事件延燒至今，(G)I-DLE尚未出面公開回應，但舒華昨日在IG上曬出自己正在臨摹繪畫的照片，表示：「等待一些吵鬧的流逝，也等待一些安靜的時光，人與人不需太複雜，何須複雜，雖然不知什麼時候可以變成真正自由的風，網路世界、現實世界，還是好好待在自己的世界吧，管他的，怎麼舒服怎麼來。」

▲舒華曬出自己正在臨摹繪畫的照片，透露近期一直在用畫畫療癒自己。（圖／翻攝自IG＠yeh.shaa_）
▲舒華曬出自己正在臨摹繪畫的照片，透露近期一直在用畫畫療癒自己。（圖／翻攝自IG＠yeh.shaa_）
舒華最後直言，她近期一直在用畫畫來療癒自己，但不知道風什麼時候會來，「I want to be the wind of freedom（我想成為自由之風）」。貼文曝光後，引來粉絲心疼留言，「舒華成為自由的風吧」、「你想要的所有，我都會為你應援」、「舒華加油，不管怎麼樣我都會支持你的」、「做不被定義的風，永遠支持你們」。 

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