鄭宜農公開「3個無人知的小祕密」！自認矛盾還一言難盡
鄭宜農的新歌〈diminished〉竟藏自身三個不為人知的小祕密，發揮巧思透過歌名歌頌情感中「矛盾又一言難盡的美麗獨特存在」，誠實道出自己內心事，不但自曝從小到大的人格特質同樣也是「矛盾又一言難盡」，愛在心裡口難開的她，更自招是愛寫歌表達情感的「告白狂人」，透過寫歌傳達出自身感情觀是「極度感性與理性的綜合體」。
記者吳雨婕/綜合報導
鄭宜農該曲的創作理念，坦承整首歌也跟她本身的雙魚座「矛盾」的個性有關，形容自己是「極度理性與感性」，她透露從小到大總愛同時追求事務的極端兩面，「害羞又大膽、安靜卻又想表達，這種矛盾特質一直存在我心理，也常讓我困擾。」鄭宜農表示：「有一陣子在學鋼琴時對『diminished』減和弦產生執念，我後來發現自己滿愛用這種『難搞』的和弦寫歌，可能我就是一個適合處在一言難盡狀態的人吧。」
鄭宜農更透過〈diminished〉自我剖析感情觀，自認極度感性又理性的她，儘管舞台上散發著音樂熱力，但私底下卻是自閉又安靜，她解釋：「不僅是物理上、心理層面也是，很需要專屬於自己與世隔絕的角落，但是矛盾的事情是，在那樣的隔絕裡其實又有著一顆非常渴望被理解的心。」
如此迂迴卻又內斂的情感表達，正好符合鄭宜農雙魚座「愛在心裡口難開」的個性，她常用寫歌傳達對身旁人事物的情感，鄭宜農表示從出道以來包含樂團時期的七張專輯中都有「告白情歌」，更趣稱自己是「寫歌告白狂人」，她表示：「像第一張專輯的〈還是會害怕失去你〉講述即使深知關係都存在於流動之中，但感情上還是會害怕失去對方的心情，然後在樂團時寫過另一首歌叫做〈止水之湖〉，寫的是為了等待一個人來到自己的心底，而呈現表面靜止不動，宛如一片平靜湖水，其實底下生命不停生長的狀態。」