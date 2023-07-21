板橋冷氣意外砸死女大生　新北市府今進行行政調查咎責

台鐵高雄機廠都市計畫變更案　公園綠覆率需達80%以上

▲台鐵機廠都市計畫該案開發後公園綠地將以高於現行高雄市公園管理自治條例規定，要求該公園綠覆率需達80%以上。（圖／高市府提供）
▲台鐵機廠都市計畫該案開發後公園綠地將以高於現行高雄市公園管理自治條例規定，要求該公園綠覆率需達80%以上。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

針對森林城市協會今(21)日召開記者會針對台鐵機廠都市計畫表達訴求。高市府都發局長吳文彥表示，該案開發後公園綠地將以高於現行高雄市公園管理自治條例規定，要求該公園綠覆率需達80%以上。全案目前已送內政部審議。期待各界能尊重不同的公共政策需求與意見，珍惜此一社會公共參與的成果，共同推動廠區蛻變為綠色生態基地，並帶動地方發展。

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▲高市府借重嘉義大學森林學系專業調查，全區955棵樹木，針對較具保存價值的33棵特定紀念樹木原地保留，380多棵果樹等適宜移植的樹木將移植做為行道樹、或轉移到公園或退縮地。（圖／高市府提供）
▲高市府借重嘉義大學森林學系專業調查，全區955棵樹木，針對較具保存價值的33棵特定紀念樹木原地保留，380多棵果樹等適宜移植的樹木將移植做為行道樹、或轉移到公園或退縮地。（圖／高市府提供）
針對台鐵機廠都市計畫表達訴求，近一年來，高市府召開三次座談會和多場說明會，整合了鐵道文史團體、護樹團體、專家學者、民意代表和社區住戶意見，研擬出兼具最大公共利益且趨近多方共識方案，讓停格10年的計畫變更露出曙光。

此外，市府綜整都市計畫陳情與座談會多方意見，顯示當地民眾期待引入創新產業進駐，充實公園綠地、活動中心、道路交通改善與提供停車場空間，也期盼台鐵機廠轉型帶動周邊發展，為當地帶來新氣象。

台鐵高雄機廠都市計畫，推動過程專家學者肯定市府廣泛整合多方意見，保存重要歷史紋理、營造生態環境並回應地方公共設施需求。高雄大學陳啟仁教授曾表示，高市府借重嘉義大學森林學系專業調查，全區955棵樹木，針對較具保存價值的33棵特定紀念樹木原地保留，380多棵果樹等適宜移植的樹木將移植做為行道樹、或轉移到公園或退縮地。

都發局也指出，針對相關團體主張公正路、輜汽路不貫通，並建議停車場地下化做公園部分。道路規劃部分是採納地方民眾意見，並經由交通專家學者建議進行劃設，其次，新開發區如不劃設道路將不利於街廓土地建築使用，該團體主張有違地方民眾期待。停車場地下化訴求，也已納入規劃當中。

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