台鐵高雄機廠都市計畫變更案 公園綠覆率需達80%以上
針對森林城市協會今(21)日召開記者會針對台鐵機廠都市計畫表達訴求。高市府都發局長吳文彥表示，該案開發後公園綠地將以高於現行高雄市公園管理自治條例規定，要求該公園綠覆率需達80%以上。全案目前已送內政部審議。期待各界能尊重不同的公共政策需求與意見，珍惜此一社會公共參與的成果，共同推動廠區蛻變為綠色生態基地，並帶動地方發展。
記者郭凱杰／高雄報導
針對台鐵機廠都市計畫表達訴求，近一年來，高市府召開三次座談會和多場說明會，整合了鐵道文史團體、護樹團體、專家學者、民意代表和社區住戶意見，研擬出兼具最大公共利益且趨近多方共識方案，讓停格10年的計畫變更露出曙光。
此外，市府綜整都市計畫陳情與座談會多方意見，顯示當地民眾期待引入創新產業進駐，充實公園綠地、活動中心、道路交通改善與提供停車場空間，也期盼台鐵機廠轉型帶動周邊發展，為當地帶來新氣象。
台鐵高雄機廠都市計畫，推動過程專家學者肯定市府廣泛整合多方意見，保存重要歷史紋理、營造生態環境並回應地方公共設施需求。高雄大學陳啟仁教授曾表示，高市府借重嘉義大學森林學系專業調查，全區955棵樹木，針對較具保存價值的33棵特定紀念樹木原地保留，380多棵果樹等適宜移植的樹木將移植做為行道樹、或轉移到公園或退縮地。
都發局也指出，針對相關團體主張公正路、輜汽路不貫通，並建議停車場地下化做公園部分。道路規劃部分是採納地方民眾意見，並經由交通專家學者建議進行劃設，其次，新開發區如不劃設道路將不利於街廓土地建築使用，該團體主張有違地方民眾期待。停車場地下化訴求，也已納入規劃當中。