烏克蘭駐英大使遭開除 曾批澤倫斯基對「軍援亞馬遜」的回應失言
烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）今（21）日遭到開除，烏克蘭並未說明原因，不過普里斯泰科幾天前曾批評總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），回應英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）「軍援亞馬遜」的說詞屬於「不健康的諷刺」。
記者倪浩軒/綜合報導
普里斯泰科除了被免除駐英大使的職務，同時也被解除了擔任烏克蘭駐國際海事組織（IMO）代表的職務。外界認為，普里斯泰科被開除是因為他公開批評了澤倫斯基。英國國防大臣華勒斯在北約峰會期間，批評澤倫斯基對於西方的軍援應該表現得更加感激，而不是把西方盟友當成「亞馬遜」，只顧著提出購物清單。
對於華勒斯的說法，澤倫斯基第一時間回應說「還能怎樣表達感激？」接著表示之後每天早上醒來都會打電話給華勒斯感謝他。普里斯泰科則在接受英媒《天空新聞》訪問時表示，澤倫斯基語帶諷刺的回應方式並不健康，但普里斯泰科也強調，如果華勒斯有什麼意見，大可直接打電話給他。
根據《衛報》報導，駐外大使批評自己國家的總統確實十分罕見，當時普里斯泰科可能是認為烏克蘭與英國之間的關係需要修復。普里斯泰科從2020年6月起擔任烏克蘭駐英大使，之前他曾是烏克蘭外交部長，隨著普里斯泰科遭到免職，以及華勒斯即將在英國內閣改組時卸任國防大臣的職務，英國與烏克蘭之間的軍事合作關係可能會產生變化。