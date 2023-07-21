高雄餐飲職業工會一甲子會員超過２萬人　今舉辦美食展

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理事長陳秋良表示，目前高雄市餐飲業職業工會的會員數超過2萬人，擁有400坪會館、700坪的餐飲訓練場地，不畏疫情衝擊，今年又成立烘焙班、中式麵點班、西餐乙級證照班，期許未來會員人數能成長到2萬5千人，朝3萬人目標邁進，成為全國最頂尖的餐飲業標竿工會！
秘書長吳靜瑜回顧著說，民國52年幾家粵菜餐廳成立了食堂工會，當時理事長是華王飯店茶樓經理溫擇，當初會員也只有十多人，食堂工會成立13年時秘書曾希文去逝，溫理事長請他幫忙協助工會業務。
為了推廣高雄市的美食饗宴，她曾請工讀生，兩人共坐一張鐵皮桌辦公，每天跑餐廳、小吃、夜市、攤販去講解參加工會的好處，也爭取到各種菜色流派都有代表做理、監事，大家和諧團結晃過一甲子的時光。吳靜瑜有感而發説，半世紀很長、但回頭似乎只是一瞬，爬過山才知道山有多高，走過河才知道水有多深。跌跌撞撞走到今日，60年的坎坷路，替勞工、工會爭取很多福利及服務，讓勞工受政府重視，集沙成塔成就現今健全的工會。
高雄市餐飲業職業工會總幹事陳之偉強調，工會一路走來，爭取成立全台第一個工會訓練中心，為勞工朋友進行職業訓練的服務，從培訓到上衛生課程、考證照等一貫作業。
高雄市餐飲業職業工會於一九九九年月工會經勞委會評鑑通過，成為全台第一家非學校機構的技能檢定場地，並接受委辦「全國中餐烹調乙、丙級技術士」技能檢定術科測試、試務工作。
二00七年工會於民族一路六百七十九號購地自建六百坪三層樓房，成立工會附設北區職業訓練中心，當年工會行政中心通過TTQS評核，成為該年度非營利事業機構標竿企業。
二00八年十月舉行工會附設北區職業訓練中心落成典禮，經勞委會評鑑為中餐烹調乙、丙級、西餐烹調丙級、飲料調製乙、丙級技能檢定場地，並且通過為「技能檢定即測即評及發證中心」。二00九年七月再通過勞委會評鑑為「技能檢定即測即評即發證中心」。
二00九年接受勞委會委辦全國及即測即評即發證西餐烹調丙級技術士技能檢定試務工作。二0一0年接受勞委會委辦全國及即測即評即發證飲料調製乙、丙級技術士技能檢定試務工作。
二0一一年附設職業訓練中心接受TTQS訓練機構版評核，獲得評定為銅牌等級。二0一三年積極投入TTQS的作業，指派多名人員接受TTQS初階、中階、高階的各項訓練，並申請進階評核的輔導，期望能獲得更好的成績。