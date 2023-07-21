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林襄直播帶貨首秀「沒退燒」！王世均幫證明：花1個月才敲到她

▲林襄直播帶貨首秀，用買氣證明自己沒退燒，還讓直播電商執行長王世均相當佩服，直呼：「我們花了1個月才敲到她！」（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲林襄直播帶貨首秀，用買氣證明自己沒退燒，還讓直播電商執行長王世均相當佩服，直呼：「我們花了1個月才敲到她！」（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿/台北報導

啦啦隊女神林襄今（21）日晚間攜手沈玉琳、直播天王王三郎一同直播帶貨，同時也是林襄直播帶貨首秀，結果面對媒體竟馬上介紹起自己代言的吹風機品牌有多好用，讓沈玉琳讚不絕口，隨後還對著直播電商執行長王世均說，「你看你找對人了吧！」王世均也笑著證明林襄真的沒退燒，他花了1個多月才敲到林襄直播。

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對於直播帶貨初體驗，林襄表示，自己是抱持著學習心態，在還沒來之前就很期待這場活動，沈玉琳則笑虧林襄，「她剛剛進來充滿驚恐，欸！奇怪！怎麼會在工廠裡面…」隨後大讚王三郎的公司規模非常大，直呼：「場地越雜亂，業績都會越好！」

▲林襄（左）首次直播帶貨，與直播天王王三郎一起，引發話題。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲林襄（左）與王三郎一起直播帶貨，吸引許多網友朝聖，掀起熱議。（圖／記者鄭孟晃攝影）
由於林襄日前被前暗黑導演、網紅推手圤智雨認為：「林襄好像在退燒了！」林襄則充滿疑惑回應：「蛤？我退燒！有嗎？我沒有看到這新聞耶！」沈玉琳馬上表示：「我個人倒覺得她反而更熱耶！」

王世均則幫忙平緩，「我們也是因為，林襄一直都很火，才會找她啊！」並小小分享與林襄合作十分嚴格，也非常不容易，光是洽談就花了好幾個月，希望能用最好的產品，找到最好的代言人，給予林襄的粉絲、以及買家們最好的回饋。最後，王世均還用佩服的眼神直呼：「林襄真的很忙，光這場直播活動就得排1個月，她行程滿滿的。」

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