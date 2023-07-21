澳美13國軍演登場　美：對中傳達捍衛安全和民主價值

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戴杜羅（Carlos Del Toro）與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在雪梨海軍基地為這項演習揭幕時，對於雙邊軍事關係日益緊密表示歡迎。
戴杜羅表示，陸、海、空軍事平台將會變得日益複雜，盟友必須一起訓練，才能夠以單一特遣部隊之姿執行任務。
他告訴記者：「中國可以從這項演習，以及我們盟友和夥伴共同進行的一切，而得到的最重要訊息就是，存在於我們諸多國家之間的核心價值將我們牢牢相繫。」
「我們實際上準備在捍衛我們的國家安全利益，以及捍衛我們共有的核心價值上共同行動。」
馬勒斯表示，為期兩週演習期間，逾800部軍事車輛將穿越部署在昆士蘭州（Queensland）海岸城鎮鮑恩（Bowen）的單一活動碼頭。
「這將是我們在澳洲所見，自從第二次世界大戰以來澳洲和美國之間最重要的後勤演習。一切其實是為了建立兩國國防軍的肌肉記憶，建立舒適性和熟悉度，而且顯然不只是澳洲和美國，也涵蓋參與的其他11個國家。」
法新社報導，澳洲國防軍（Australian Defence Force）聯合作戰司令（Chief of Joint Operations）比爾頓（Greg Bilton）告訴記者，昨天就已在澳洲東北岸外海發現中國間諜船。
「我們昨天抵達，在珊瑚海（Coral Sea）跟那艘船打招呼。我預期它會往下移動，參加演習，或是再度進入演習地點。這種事他們已經做好幾年了，我們對此準備充分。」
他表示，中方對澳洲通訊的回應「有禮貌、符合正常海上規範」。
戴杜羅和馬勒斯都對所謂澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的進展感到樂觀。根據協議，美國和英國將對澳洲提供運用美國核技術的一支潛艦艦隊。
澳洲造船商奧斯塔（Austal）建造的美國海軍坎培拉號（USS Canberra）軍艦明天正式服役，凸顯兩國緊密的軍事關係。這將是首艘在海外港口服役的美國軍艦。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120721