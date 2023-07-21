Melody離婚後首錄！搭檔沈玉琳揭「互動過程」大讚：她火力全開
藝人沈玉琳今（21）日晚間出席王三郎直播帶貨，與高人氣啦啦隊女神林襄、直播電商執行長王世均共襄盛舉。不過一談到昨日是Melody離婚後的首次錄影，身為主持搭檔的沈玉琳也曝光對方的心情狀態，就像什麼事都沒發生過一樣，不僅大家絕口不提，還讚賞Melody的表現火力全開。
記者詹鎰睿/台北報導
沈玉琳表示，身為Melody夥伴，「對她最好的尊重就是絕口不提，直接當沒這件事發生。」昨天錄了四集下來相當順利，Melody的表現也非常好，「她在美國一個月養精蓄銳，一回來火力全開。」不過沈玉琳也心疼，或許是因為時差的關係，Melody錄到中間有點精神不濟，但過一會兒馬上恢復。
至於Melody心情如何？沈玉琳直呼：「心情好得很耶，不是用演的耶，是真的！」隨後還對著王世均開玩笑表示，「離婚不見得壞事，結婚不見得是好事啊！這個世均哥最有經驗了。」讓好友王世均哭笑不得。
談到黃子佼2萬字的重生文，沈玉琳則坦言，他有很努力地一字一句看，可是因為太長了，他看完後完全沒有印象，不過，沈玉琳也掏出名言：「哪個偉人沒有過去 哪個罪人沒有未來！」認為犯錯就犯錯，人家也有家庭要養，不應該斷黃子佼生路，以朋友立場來說，沈玉琳樂觀見到黃子佼復出，但一切還是得由觀眾決定。
由於洪曉蕾日前才從西班牙平安回台，王世均現場也首度面對媒體作回應，「謝謝大家關心，這就是一個意外，要跟大家說的是，出國旅遊身體健康很重要。」並強調「旅遊平安險一定要買。」王世均充滿感激的說，這十幾天的過程充滿感恩，洪曉蕾現在一切都很好，也很平安，也謝謝很多好朋友的關心。