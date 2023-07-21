板橋冷氣意外砸死女大生　新北市府今進行行政調查咎責

演唱會經濟向下紮根！高雄學生「2023高速青春」8月登場

▲「高速青春」音樂展演期待為高雄熱愛音樂的青年學子打造自我實現的舞台。（圖／高市府提供）
▲「高速青春」音樂展演期待為高雄熱愛音樂的青年學子打造自我實現的舞台。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

近日大型演唱會為高雄帶來巨大經濟能量，高市府青年局為有志投入音樂產業的青年辦理培育計畫，今年 8月13日將於高雄流行音樂中心鯨魚堤岸「後台Backstage Live」舉辦「2023高速青春—音樂展演x產業交流會」活動，當日除有黃金陣容表演嘉賓，也讓學生樂團有機會登上專業舞台；更特別邀請音樂廠商參展讓年輕人瞭解產業型態，期待為高雄熱愛音樂的青年學子打造自我實現的舞台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今年高速青春音樂展演將結合產業交流會共同舉行。（圖為去年產業交流會會場）。（圖／高市府提供）
▲今年高速青春音樂展演將結合產業交流會共同舉行（圖為去年產業交流會會場）。（圖／高市府提供）
另外，這次音樂展演也巧妙結合產業交流會，展演當天，青年局邀請幕前幕後的協力廠商一同進駐會場，包含去年曾參與的指標性原創音樂平台「街聲StreetVoice」、南部視覺新秀「紅藥丸創意」，從策展、演唱會視覺、音樂製作、場館營運...等共計10間音樂相關產業參展，因此今年的「高速青春」不只是場演出、更像是與音樂產業交流的嘉年華。

▲去年度產業交流會廠商向青年介紹工作內容。（圖／高市府提供）
▲去年度產業交流會廠商向青年介紹工作內容。（圖／高市府提供）
青年局局長張以理表示，演唱會經濟讓全台灣看見高雄在音樂領域上優越的基礎建設，「大港開唱」等音樂祭更能看出高雄對創作樂團的支持，且高雄既有的音樂空間、活躍的學生社團、年年開唱的各種音樂祭，都是高雄音樂產業鏈的能量。

▲今年高速青春音樂展演將於「後台Backstage Live」舉行，免費參加。（圖／高市府提供）
▲今年高速青春音樂展演將於「後台Backstage Live」舉行，免費參加。（圖／高市府提供）
張以理也強調，青年局從2021年開始籌辦「青年創新音樂發展培育計畫」，已邁入第三年，規劃完整的音樂團體諮詢輔導、培力訓練和音樂製作訓練計畫等，希望整合相關知識和資源，為對音樂懷抱著熱情、卻不知從何入門的年輕學子領路。

今年的「高速青春」學生樂團創作競賽新增公開徵選機制，目前投票已在「街聲StreetVoice」平台上如火如荼展開，投票至8月1日23:59 為止，一人一日兩票，邀請所有青年一起選出8月13日站上舞台演出的新勢力。

青年局表示，希望透過廠商實際參展、為青年履歷健檢與模擬面試，讓對音樂產業有興趣的青年學子，透過面對面的交流，瞭解音樂產業的工作內容、自身的職涯規劃等，也期盼讓有志入行的年輕朋友更快速地與產業接軌。

此次，高速青春的演出陣容，由近期備受矚目、來自港都的SAVAGE.M 馬克 x FRaNKIE 阿法領軍。SAVAGE.M 馬克以其性感磁性的聲線唱著帶有生活共鳴的歌曲，FRaNKIE 阿法慵懶低沈的嗓音，則有著極高的辨識度，兩位都在高雄深耕許久，更在「大嘻哈時代2」中圈粉無數。SAVAGE.M 馬克特別預告會把合作的歌曲編排進這次的演出， FRaNKIE 阿法也說，「比起在外縣市，在高雄表演往往能感受到更多在地的共鳴和熱情。」而作為比賽前輩，兩人也鼓舞學生樂團，「練習足夠，當天就享受演出。」

台鐵高雄機廠都市計畫變更案　公園綠覆率需達80%以上

高雄首創客語沉浸式非營利幼兒園　陳其邁支持客語傳承

鼓山運河文化遺址搶救作業完成　柴山滯洪池接續完工啟用

看哆啦A夢電影有超驚喜！影城特別場抽造型杯還送遊樂場入場券

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀