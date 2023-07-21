演唱會經濟向下紮根！高雄學生「2023高速青春」8月登場

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青年局局長張以理表示，演唱會經濟讓全台灣看見高雄在音樂領域上優越的基礎建設，「大港開唱」等音樂祭更能看出高雄對創作樂團的支持，且高雄既有的音樂空間、活躍的學生社團、年年開唱的各種音樂祭，都是高雄音樂產業鏈的能量。
張以理也強調，青年局從2021年開始籌辦「青年創新音樂發展培育計畫」，已邁入第三年，規劃完整的音樂團體諮詢輔導、培力訓練和音樂製作訓練計畫等，希望整合相關知識和資源，為對音樂懷抱著熱情、卻不知從何入門的年輕學子領路。
今年的「高速青春」學生樂團創作競賽新增公開徵選機制，目前投票已在「街聲StreetVoice」平台上如火如荼展開，投票至8月1日23:59 為止，一人一日兩票，邀請所有青年一起選出8月13日站上舞台演出的新勢力。
青年局表示，希望透過廠商實際參展、為青年履歷健檢與模擬面試，讓對音樂產業有興趣的青年學子，透過面對面的交流，瞭解音樂產業的工作內容、自身的職涯規劃等，也期盼讓有志入行的年輕朋友更快速地與產業接軌。
此次，高速青春的演出陣容，由近期備受矚目、來自港都的SAVAGE.M 馬克 x FRaNKIE 阿法領軍。SAVAGE.M 馬克以其性感磁性的聲線唱著帶有生活共鳴的歌曲，FRaNKIE 阿法慵懶低沈的嗓音，則有著極高的辨識度，兩位都在高雄深耕許久，更在「大嘻哈時代2」中圈粉無數。SAVAGE.M 馬克特別預告會把合作的歌曲編排進這次的演出， FRaNKIE 阿法也說，「比起在外縣市，在高雄表演往往能感受到更多在地的共鳴和熱情。」而作為比賽前輩，兩人也鼓舞學生樂團，「練習足夠，當天就享受演出。」