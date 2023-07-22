俄國知名軍事部落客葛金被捕　律師：因為批蒲亭

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葛金的另一個身分是馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH17班機空難的嫌犯。
MH17班機2014年7月17日在烏克蘭上空遭到擊落，造成包括乘客和機組人員共298人喪生，其中大多是荷蘭公民。這架客機當時預計從阿姆斯特丹飛往吉隆坡。
據國際調查人員說法，馬航這架波音（Boeing）777飛機是遭到一枚從烏克蘭東部發射的俄國製飛彈擊中墜落，發射地點位在親俄的烏克蘭叛軍占領地區。但俄國否認與這起事件有任何關聯。
荷蘭法院去年11月宣布判決，俄羅斯籍的葛金、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）及烏克蘭籍的哈成科（Leonid Kharchenko）謀殺罪和蓄意導致墜機罪名成立，判處終身監禁，但他們都缺席審判，不太可能服刑。
葛金別名又叫史特雷科夫（Igor Strelkov），擔任過俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員，他曾批評侵略烏克蘭對俄羅斯的影響。
「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）日前報導，葛金今年4月在影音網站YouTube宣稱，前線局勢對俄羅斯打勝仗的能力造成「極度負面」衝擊。（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1120721
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