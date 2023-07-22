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新北板橋私幼疑餵藥案！檢方偵結不起訴　部分家長提再議

▲新北地檢署偵辦板橋某幼兒園疑似餵藥案，偵結不起訴。「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文說，他們要的只有「真相」，但檢察官不採納孩子說法，已請律師提再議。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲新北地檢署偵辦板橋某幼兒園疑似餵藥案，偵結不起訴。「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文說，他們要的只有「真相」，但檢察官不採納孩子說法，已請律師提再議。（示意圖／記者徐銘穗攝）

中央社

（中央社記者高華謙新北21日電）新北地檢署偵辦板橋某幼兒園疑似餵藥案，偵結不起訴。「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文說，他們要的只有「真相」，但檢察官不採納孩子說法，已請律師提再議。

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板橋某幼兒園家長質疑孩子遭餵藥。新北地檢署日前表示，孩童毛髮未檢出藥物，且根據事證，認定教保員依委託餵藥單餵藥，不起訴彭姓園長等9名教保員。

自稱由疑似餵藥案部分受害家長經營的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」21日發文表示，從收到不起訴處分書那天開始，不懂法律的他們拿著厚厚的文件，努力看著艱澀文字，根本不知道從哪裡開始，只能一次又一次反覆跟律師討論。

貼文表示，如果不是為了孩子，他們這輩子可能根本不需要走進陌生法庭，他們的孩子也不需要在這個年紀就面對高壓偵查程序；且檢察官說，幼童證詞容易受到外在污染、影響，但大家可以想像身為父母，聽孩子說在學校被餵食不明飲料、被老師關在門窗緊閉的小房間裡，這些童言童語就像一把刀刺著家長的心。

受害者聯盟說，按檢察官製作附表，明確記載孩子說在幼稚園遭受一切，檢察官卻依舊不予採納。他們要的只有「真相」，但檢察官結案書卻連老師任教班級都寫錯，對於家長陳述內容，也有多處與當時不符情況。

貼文指出，感謝律師王妙華等人犧牲休息時間在期限內提出刑事再議狀，梳理他們滿滿的疑問，真心希望檢察官可以為孩子好好閱讀，「寶貝，爸爸媽媽這次會為了你們勇敢起來」。

王妙華受訪時說，她收到2位家長請託，21日下午已送再議狀到新北地檢署，因檢察官不起訴處分書有缺漏，他們已整理出來，也找了幼童證人相關文獻，並提出小朋友說法錄音檔給檢察官參考。（編輯：陳正健）

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