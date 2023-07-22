今起連吃3天！全家霜淇淋、美式「買1送1」　7-11拿鐵35元可寄杯

4大超商咖啡優惠！全家霜淇淋、美式買1送1　7-11拿鐵第2杯10元

▲7-11大暑節氣優惠開跑，今起至7月23日，門市現煮燕麥飲系列指定飲品，同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）
▲7-11大暑節氣優惠開跑，今起至7月23日，門市現煮燕麥飲系列指定飲品，同品項第2杯10元。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

4大超商週末限定優惠！全家即起至23日前，門市有霜淇淋、冰鮮橙氣泡青茶、美式咖啡買1送1優惠；7-11今起至7月23日，門市現煮燕麥飲系列指定飲品，同品項第2杯10元，包括燕麥拿鐵、黑糖珍珠燕麥奶、燕麥奶茶，同時，7-11自23日至7月25日前，還有特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1優惠。

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🟡7-11燕麥拿鐵第2杯10元
7-11今起至7月23日，門市現煮燕麥飲系列指定飲品，同品項第2杯10元，包括燕麥拿鐵（中杯65元；大杯75元）、黑糖珍珠燕麥奶（原價75元）、燕麥奶茶（原價70元），還可搭配自帶杯折扣5元優惠。大暑（23日）起至7月25日，7-11門市特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1。

APP行動隨時取即日起至7月25日止，指定咖啡、飲品買5送2，同時在APP上使用轉贈分享功能，還可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場，行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

📍大杯美式買5送2，售價225元，現省90元
📍大杯拿鐵買5送2，售價275元，現省110元
📍大杯卡布奇諾買5送2，售價275元，現省110元
📍大杯咖啡珍珠歐蕾買5送2，售價375元，現省110元
📍優格好多／珍珠椰果買5送2，售價300元，現省120元
📍精品小農水果冰磚買5送2，售價600元，現省240元

▲世界冰淇淋日5大優惠！全家霜淇淋不限口味「買一送ㄧ」，7-11酷聖石mini冰淇淋買1球送1球、哈根達斯第二件5折，COLD STONE買一送一，星巴克星冰樂第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家21日起至23日限定，凡使用全盈+PAY支付，可享霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡全家霜淇淋、美式咖啡買1送1
全家21日起至23日限定，凡使用全盈+PAY支付，可享霜淇淋買1送1。7月19日至23日到「全家」門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，單筆最多贈5張，若是超過5件包裹建議分開領取，優惠券兌換期限可至7月30日止，喜歡吃冰的別忘趁現在囤一波，優惠券兌換期限可至7月30日止。

週末康康五活動，全家21日起至23日止，現煮飲品也有特大杯美式咖啡、冰鮮橙氣泡青茶買1送1；冷藏飲料有FMC四季春青茶、PowerBOMB爆能能量飲料買1送1，不限支付方式即可享優惠價。

🟡萊爾富冰美式買7送7、冰拿鐵買7送4
萊爾富即日起至7月25日前，咖啡特大杯系列冰爽價55元，優惠品項包含原價80元的特大冰檸檬氣泡美式咖啡／特大冰黃金柚香氣泡美式咖啡，售價75元的特大冰檸檬美式咖啡／特大冰黃金柚香咖啡，售價70元的特大冰拿鐵咖啡及售價60元的特大冰美式咖啡。

同一期間，APP內的整買零取也推出特大杯冰美式買7送7（原價60元）、特大杯冰拿鐵買7送4（原價70元）兌換期限長達3個月，優惠最低5折。

🟡OK霜淇淋19元
OK門市同步推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，即日起至7月26日前，OK會員享有19元優惠價（原價30元），主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，夏季來一口超消暑！

▲OK超商推出香草霜淇淋，即起限定優惠價只要19元。（圖／業者提供）
▲OK超商香草霜淇淋，即起限定優惠價只要19元。（圖／業者提供）

迎接大暑！7-11特大美式、全家霜淇淋買1送1　拿鐵買5送2可寄杯

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