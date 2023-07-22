高球／最強國中生！14歲未來之星謝承洧衛冕成功

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在男B組衛冕成功的謝承洧14歲，八月才滿15歲，佳林國中三年級，已有10年球齡，去年首度奪冠，獲勝桿差達24桿，今年再度遇上昔日勁敵羅友成（去年原暫居第二，最後一回合受傷棄賽），謝承洧以三回合總桿平標準桿，領先羅友成兩桿出發，兩人自第10洞出發，前九洞結束，謝承洧37桿，羅友成35桿，兩人同為總桿高於標準一桿平桿，後九洞羅友成抓下三鳥二柏忌，35桿；謝承洧小心應戰，把握抓鳥機會，成功射下二鳥，34桿，最終以一桿之微險勝。
其實自第一洞開始，羅友成抓鳥成功，反而領先一桿，打完第五洞，謝承洧仍落後一桿，羅友成在第七洞的第二桿與切桿都打得不好，吞下柏忌，兩人再度平桿，關鍵的第八洞三桿洞，謝承洧七鐵開球上果嶺，距洞6呎，一推進洞抓鳥，而羅友成打帕，最後一洞第九洞四桿洞兩人都打帕，因此謝承洧以一桿之微衛冕成功。
謝承洧賽後表示，周日才自美國移地訓練結束返台，除了首日打其他三回合都克服了時差，都打出71桿，很高興能打敗強勁對手，最後驚險獲勝，「推桿不是很好，好幾個小鳥推桿都沒推進。」他希望明年最後一年還能參加B組的比賽，並能完成三連霸。
接下來兩個月都有日丶韓的比賽與10月的全運會，他希望能拿下日本青少年比賽與全運會前三名。
女子組首度封后的陳薇安也是以一桿之微獲勝，她與黃翎芳同以三回合總桿高於標準桿四桿自第10洞出發，打完前九，兩人都打出38桿還是平桿；後九洞，第一至第四洞，兩人互有超前或平桿，競爭激烈，第五洞結束，陳薇安還落後一桿，最後一洞第九洞，黃翎芳第二桿打歪，切球兩次，第四桿才上果嶺，兩推進洞苦吞雙柏忌，而陳薇安穩穩打帕，最終以一桿獲勝。
她說，六月剛贏得中華高協季賽女A組冠軍，不過此戰是她首次擊敗不少好手，拿下這項業餘公開賽冠軍，很開心；目前17歲的她暑假後要升上台北中崙高中三年級。
她表示，五歲起就與哥哥陳瑋利一起練球，感謝教練蔡定宏的指導，今年將參加全運會，在南一球場舉行，目標在女子組個人冠軍；明年將考職業球員資格。