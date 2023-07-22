今起連吃3天！全家霜淇淋、美式「買1送1」　7-11拿鐵35元可寄杯

全台通路激省／全聯抽取衛生紙「整袋75元」　全家9元霜淇淋剩2天

▲全聯柔情抽取式衛生紙買1送1，整袋100抽x8包只要75元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯柔情抽取式衛生紙買1送1，整袋100抽x8包只要75元。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週全台通路激省優惠來了！全聯柔情抽取式衛生紙買1送1，平均100抽x8包／袋只要75元；全家特大杯美式咖啡、冰鮮橙氣泡青茶買1送1，門市取貨還可領9元霜淇淋優惠券；萊爾富持帳單到門市繳費，就可領取冰品買2送2優惠券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡好市多．即起至7月27日

提拉米蘇風味蛋糕，原價239元，特價209元

品客MINIS經典原味／30包，原價299元，特價239元

韓國不二海苔酥／4入x80g，原價399元，特價319元

🟡家樂福．即起至8月1日

天生好米，一等吟釀米／玄糙米，2.2公斤／包，原價278元買1送1

康寶自然原味玉米濃湯（贈送調味罐），原價300元，特價158元

🟡全聯．即起至8月10日

高露潔抗敏感高效牙膏，120g／條，原價178元買1送1

富士山強氣泡水，500ml／瓶，原價30元買1送1

桂格美味三合一鮮奶麥片，牛奶／麥香減糖／可可／原味，10入／袋，原價132元買1送1

柔情抽取式衛生紙（福利熊），100抽x8包／袋，2袋249元，平均單袋75元

▲愛買（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全台通路本週精選優惠，其中愛買購買牙膏滿369元送衛生紙一串。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買．即起至7月25日

買舒酸定／牙周適系列買369元，送舒潔特級潔淨抽取式衛生紙1串

白蘭超濃縮洗衣球系列，27顆／包，198元買1送1

靠得住茶樹衛生棉，16至18片／包，原價169元買1送1

🟡7-11．即起至7月25日

韓國熊津冰淇淋，芝麻年糕冰（原價59元）／米漿年糕冰（原價35元）／青梅脆脆冰（原價35元），同價位買1送1

御料小館醬燒三角骨，原價49元買1送1

我的心機超能安瓶面膜4入，水潤／透白，原價299元，特價99元

特大美式買1送1、特大拿鐵買2送1（23日起至7月25日限定）

▲（圖／記者蕭涵云攝）
▲全家門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券，原價49元秒變銅板價格開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡全家．即起至7月23日

曼陀珠，白薄荷／葡萄，原價22元買1送1

查裏王英式紅茶，原價20元，4件特價60元

門市完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（原價49元）

特大杯美式咖啡、冰鮮橙氣泡青茶買1送1

🟡萊爾富．即起至7月25日

憑水費、電費、信用卡費、勞健保費等帳單至萊爾富完成繳費，就能獲得冰品優惠券，享指定冰品同價格買2送2，包括布丁風味雪糕（原價30元）‘、杜老爺雙倍巧克力甜筒（原價45元）、福爾摩沙木瓜牛奶雪糕（原價38元）。

🟡OK．即起至7月26日

現擠香草牛奶霜淇淋，OK會員享有19元優惠價（原價30元）

迎接大暑！7-11特大美式、全家霜淇淋買1送1　拿鐵買5送2可寄杯

今起連吃3天！全家霜淇淋、美式「買1送1」　7-11拿鐵35元可寄杯

只有3天！全家霜淇淋買1送1來了　特大美式、手搖飲也買1送1

全家霜淇淋9元今起開吃！特大美式也買1送1　7-11飲品任2件抽0元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀