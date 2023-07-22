中共黨校推「清廉餐」被打臉！挨轟形式主義搞噱頭 副校長遭停職
中國陝西省榆林市下轄吳堡縣的一間黨校，近日因推出所謂的「清廉」主題午餐，在中國網路上引發熱議，卻挨批過於「形式主義」，只會做樣子、不把心思放在正經事上，常務副校長還因此被停職。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，7月10日至7月14日，吳堡縣縣委黨校舉辦村（社區）黨支部書記舉辦培訓班期間，曾推出清廉主題午餐，將多道素菜以清廉主題命名，如木耳炒山藥就叫「黑白分明」、素炒白菜則稱「清清白白」、炒藕片叫做「清廉本色」等。
本以為此舉別出心裁，卻反而引發爭議，部分中國民眾認為，雖說中國餐飲喜歡透過取菜名討彩頭，但黨校廉政培訓講究的是實效，學員不會因為吃了盤皮蛋豆腐，就能防腐拒變，希望黨校把精力放在正事上。
事件發生後，吳堡縣委立即成立工作組調查，並責成黨校進行全面整改，對黨校常務副校長作出停職處理。
不過區區推出一次清廉主題午餐就被整改，不少中國民眾感覺似乎有點小題大做，反觀吳堡縣委因害怕輿論對自己不利，就迅速祭出嚴厲決定，反而有官僚形式主義之嫌，直言：「沒看出清廉餐事件有啥處分的必要...如果因為引發輿情就處理人，今後誰還敢做一些新穎的事，誰還有激情動腦筋做事。」