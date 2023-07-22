經濟差、青年失業率高 習近平「豪華宴會」接待季辛吉引議
高齡100歲的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger），本週前往北京與中國國家主席習近平等人會晤，並受到盛大款待，對比同時期訪中的其他美國官員，規格明顯較高。不過大手筆的擺設、佳餚和禮物也引起不少中國民眾不滿，認為目前經濟情況不好，不應如此奢華。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，為了紀念季辛吉今年滿百歲，20日在北京釣魚台國賓館舉行了一場隆重的宴會，從官媒釋出的影像來看，宴會桌中央以鮮花等物佈置了山川河流，青山綠水，象徵友誼綿長，還有一座代表中美關係的橋樑，紀念季辛吉對中美友誼的重要貢獻。
此外，桌上還擺放了寓意長壽的松鶴延年、大壽桃、南山壽星等模型，還有很多精細的糖藝作品，包含壽桃仙人、仙鶴、金魚、如意等，就連餐巾使用的繩結，都是以檀香木製成葫蘆形狀，精巧可愛，可當作小禮物讓季辛格帶回美國。
不過，由於中國近來經濟情況並不理想，青年失業率屢創新高，因此北京為一名非現職外賓安排如此豪華的盛宴，也引起不少中國民眾質疑，紛紛打下：「弱弱問一句，誰買單」、「不知道執行的哪一條公務接待標準」、「花了多少錢？誰的錢？」還有人特意提醒習近平上任初期提出的「八項規定」，禁止官員亂花公帑，而應輕車簡從、減少陪同、減少接待、不鋪設迎賓地毯、不安排宴請、不擺放花草等等。