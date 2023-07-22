杜蘇芮颱風直逼強颱！各國「最新路徑」預測曝 侵台機率不斷提高
杜蘇芮颱風（Doksuri，韓國命名，原意為禿鷲）昨（21）日生成後，原先可能從台灣南方經過的路徑被大幅修改，多國模式都認為杜蘇芮颱風會直接向台灣靠近並帶來劇烈天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今（22）日指出，杜蘇芮颱風在下週四（7月27日）中心在花蓮近海，強度直逼強烈颱風，侵襲機率也不斷提高。以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，針對杜蘇芮颱風，歐洲系集模式模擬的系集「平均路徑」，是從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽後、中心擦過台灣南端及西南部，其它路徑分散在其東、西兩側，但有不少是通過台灣的情況。
吳德榮提及，美國系集模式模擬的「平均路徑」，則是通過宮古島海面，其它路徑大多分散在台灣東側海面，只有部分觸及台灣。不過依據中央氣象局最新「路徑潛勢及侵襲機率預測圖」顯示，杜蘇芮颱風未來會向西轉西北，下週四中心在花蓮近海，強度達每秒48米，直逼強烈颱風，侵襲機率也不斷提高，以目前預報資料而言，其威脅絕「不可小覷」；模式及預報仍將持續調整，應密切觀察。
週末天氣上，吳德榮提及，週末兩天還不會受到杜蘇芮颱風影響，水氣少、各地晴朗炎熱，花東、恆春半島偶有局部短暫飄雨的機率，山區及部分平地午後仍有小範圍雷雨，大部分在山區，仍應注意。今日各地區平地氣溫，北部攝氏25至37度，中部攝氏23至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至37度。
吳德榮補充，下週一至二（7月24日、7月25日），颱風逐漸接近巴士海峽，其外圍環流開始對迎風面有些影響，東半部、恆春半島降雨逐漸增多，背風面西半部平地晴熱、防38度以上極端高溫，山區偶有局部短暫雨的機率。下週三至週五（7月26至7月28日）各地受侵襲的程度，還要視颱風動向而定。