台南殺警案！兇手林信吾精神鑑定出爐 醫師證實「再犯機率」高
震驚全台的台南殺警案，本月21日開審理庭，根據《自由時報》報導，檢辯由嘉南療養院的司法精神鑑定醫師出庭作證，並提出精神鑑定與量刑鑑定報告，指出兇嫌林信吾「表面上願意接受懲罰」，但事實上缺乏同理心，且再犯機率高，最後教化問題，檢辯改請高雄凱旋醫院鑑定，原訂的審理庭將延，但有法界人士認為，本案件判死機率高。
記者林盈君／綜合報導
據了解，殺警案兇嫌林信吾，已完成五次司法精神鑑定及量刑鑑定，鑑定認為，林信吾缺乏同理心，遇到挫折時會怨天尤人，會透過傷害他人得到心中的公平，受挫時無法宣洩壓力，導致酗酒成癮，但即便戒酒也難改變其人格。而林方面的辯護律師，辯護方向是針對教化的可能性，因此檢方聲請改由高雄凱旋醫院鑑定。
回顧案情，去年8月間，台南市警局第二分局民權派出所的凃明誠、曹瑞傑，於查緝重機車竊案時，遭兇嫌林信吾襲擊殉職，林信吾犯案後落跑，隔天清晨，在新竹客運站被逮捕到案，被檢方依殺人等罪嫌起訴、並建請法院對林求處死刑，林信吾供稱，案發前有飲酒，加上被警方噴辣椒水，才會一時失控襲警，目前全案仍在審理中。
※【NOWnews 今日新聞
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