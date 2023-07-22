義大利力推新法！打擊海外代孕　加強限制同性伴侶擁有子女

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義大利夫妻米歇爾（Michele）和黛博拉（Debora）無奈表示，2人於2012年結婚後，一直夢想著建立屬於自己的大家庭，但黛博拉因為患有急性子宮內膜異位症，懷孕風險太大，在嘗試於國內收養孩子失敗後，便考慮往國外求助，新法案的通過可能會影響他們的計劃。
除此以外，義大利政府對同性家庭的立場也變得更嚴格。在義大利，雖然同性戀夫婦被禁止收養、以醫療輔助生育，但過去幾年，因為部分城市允許那些在國外找到代理孕母或是接受人工授精的人，可以在當地為新生兒辦理出生證明，並承認父母雙方的身份，倒也不是完全無路可走，但現在中央政府已要求各地方停止這樣做。
住在米蘭的男同志-毛羅（Mauro）和毛里齊奧（Maurizio ）透露，他們的一對兒女去年在美國通過代孕出生，本打算將美國的出生證明，在米蘭的民事登記處進行轉錄，但內政部最近發布的一份通知已明言禁止。
毛里齊奧進一步解釋說，孩子沒有被登記為義大利公民，在這個國家就無法受到法律保護，看醫生、上學都有問題，以義大利現行法律來說，孩子等於沒雙親，批評新政策的推行太過殘忍，是在懲罰父母和孩子。
在義大利北部的帕多瓦（Padua），針對同性夫妻的否定更加劇烈，已有33名由女同志檔透過海外人工授精所生的孩子，出生證明遭到質疑，並有27名「母親」被從上頭刪除。