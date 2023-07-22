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足球／梅西加盟邁阿密國際首戰居然坐板凳！主帥解釋原因

▲球王梅西(Lionel Messi)加盟邁阿密國際首戰從板凳出發。（圖／美聯社／達志影像）
▲球王梅西(Lionel Messi)加盟邁阿密國際首戰從板凳出發。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

阿根廷足球巨星Lionel Messi上週與家人一同抵達佛州邁阿密，參與邁阿密國際本週為他舉辦的加盟儀式。邁阿密國際今（22）日聯盟盃對戰墨西哥球隊藍十字足球俱樂部，但Messi卻是從板凳出發。

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阿根廷Messi與他的前巴塞隆納隊友、最近也剛加入美國職業足球大聯盟（MLS）的西班牙中場Carles Busquets再度成為隊友，兩名球星都在這場聯盟盃擔任替補。此外，「詹皇」LeBron James也到現場看比賽，特別在賽前與Messi擁抱致意。

邁阿密國際主帥Gerard Martino曾是阿根廷國家隊總教練，也曾帶過Messi。針對Messi坐板凳的問題，Martino解釋道，這位巨星因剛從家庭旅遊回來，本週才開始正式訓練，可能還未完全準備好踢滿整場比賽。

卡達世界盃冠軍和生涯7次金球獎得主Messi，與前東家巴黎聖日耳曼合約於6月結束後加入邁阿密，成為美國職業足球大聯盟歷史上最大咖球員，年薪預估在5000萬至6000萬美元之間（約新台幣15.6億至18.8億。）。

這場聯盟盃對抗墨西哥球隊藍十字足球俱樂部的比賽未演先轟動，球票價格「炒翻天」！據美媒報導，每張票價超過1萬美元（約新台幣31.3萬）。

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