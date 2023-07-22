台中接收站21日晚間供氣下降 台電調水力、區域電力調度
台電表示，台灣中油公司台中天然氣接收站昨（21）日晚間20時20分供氣能力下降，緊急通知台電大潭電廠減少用氣，當時備轉容量率為10%以上，台電透過水力、抽蓄等備轉機組及快速調度策略，來因應突發事件發生，採取南電中送、中電北送的區域電力調度機制，供電安全無虞。
記者許家禎／台北報導
台電說明，事發前備轉容量率約13%，因應減少供氣，大潭電廠減少發電約250萬瓩，另民營海湖電廠解聯90萬瓩。事發後台電緊急成立應變小組，台電也立即調度水力機組與抽蓄機組運轉供電，慣常水力增加40萬瓩、抽蓄增加70萬瓩，合計110萬瓩。
台電進一步說明，因應大潭及海湖電廠減發、北部供電能力下降，為維持區域供電平衡，避免跨區輸送電力潮流過多，北部地區協和升載55萬瓩，並啟動核二氣渦輪機組，中部地區啟動台中氣渦輪機組，南部地區大林6號機升載30萬瓩及核三氣渦輪機組。採取南電中送、中電北送的區域電力調度機制。
台電表示，除調度應變之外，事故發生時夜尖峰已過，負載持續降低，過程中備轉容量率維持在15%以上，供電系統維持穩定。台中接收站於昨日晚間21時30分起供氣逐步提升，目前電力系統正常，供電穩定安全無虞。