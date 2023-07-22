我是廣告 請繼續往下閱讀
也因此，每到夏日就像是處在大蒸籠內，身體濕氣和熱氣都散不出去，非常不舒服的。但隨著時間的推移，大暑時節的午後很容易下大雷雨，雨勢過後，暑熱漸減，將迎向秋季涼爽氣候。
避暑養生：防曬通風多喝水
《內經》言：「壯火食氣」，過度炎熱的天氣容易損傷人體陽氣，同時逼汗狂出，就會出現口乾舌燥、解尿不暢的情況。黃千瑞提醒，輕則令人精神不振，重則中暑，甚至熱衰竭危及生命。
暑熱耗氣傷津！這時，除了減少於正午烈日時出門，多注意防曬，並維持室內環境清涼通風，打開窗戶、風扇或空調，別忘了記得多補充水分，才能預防中暑。
涼補養生：清涼解暑好食物
黃千瑞指出，大暑時，更需要選擇清涼解暑的食物來養生。她說：「中醫所謂的 “涼” 是指食物屬性，並非溫度高低，就像是綠豆湯、仙草茶，都是夏日最佳清涼消暑飲品，也可煮個冬瓜湯來喝」。
她進一步說明，不過，對於脾胃虛寒，抑或是敏感體質者，建議由中醫師根據個人體質辨證論治來決定可否飲用。此外，大暑慎防 “因暑貪涼”，「涼補並非摸起來或吃起來冰涼的東西，像是冰品、冰飲就是大暑養生的 NG 食物」。
因為在炎熱的天氣裡，身體容易出汗，如果吃了冰飲冰品，會使皮膚毛孔快速收縮，除了無法正常排汗，體內熱氣或濕氣也無法排出，造成皮膚搔癢伴隨疹塊或濕疹病灶。另外，脾胃功能也會受影響，出現腹痛或腹瀉。
經絡養生：刮痧與穴位按摩
除了吃清涼消暑利濕食物外，還可局部刮痧或按摩足三里穴位來保健。黃千瑞指出，當體內氣血淤積阻塞時，就容易出現病症。利用「刮痧」刺激體表經絡，達到促進氣血循環的功效。不慎中暑時，用刮痧可讓體內熱氣順利排出。
刮痧時，皮膚會顯現皮下出血或瘀血小點，就是出痧的反應。不過出痧程度和個人體質、病情程度都有關，提醒千萬不要為了想刮出痧而過度使力，反而造成皮膚發炎、感染。刮痧後，更要多喝些溫開水補充水分。
黃千瑞表示，「足三里」是足陽明胃經穴位，「胃者五臟六腑之海，胃為水穀之海，為倉廩之官」，因此脾胃系統或消化問題都可以多多按摩足三里。「足三里」的穴點是從外側膝蓋骨下方的凹窩，再往下延伸四橫指處 (三吋)。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
大暑時節容易出現「日曬瘡」？中醫師用 1 方法解決曬後肌膚問題
大暑養生之道：散熱、補水！逼出寒氣調養身體好時機
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 最熱節氣「大暑」不中暑，中醫師傳授 3 方法清熱消暑