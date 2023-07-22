足球／梅西首秀替補！詹皇到場看球 兩人賽前見面擁抱致意
世界盃冠軍、7次金球獎得主梅西（Lionel Messi）在今年6月份與巴黎聖日耳曼隊的合約到期後加盟MLS邁阿密國際，成為美國職業足球大聯盟史上最大牌的簽約球員。今（22）日他們在聯賽盃中和墨甲球隊藍十字進行交手，梅西有可能會在本場比賽中上場，也吸引了許多知名人士到場看球。
記者黃建霖/綜合報導
邁阿密目前在MLS中排名墊底，球隊正在參加聯賽盃錦標賽，該賽事的參賽隊伍包括美國職業足球大聯盟和墨西哥足球甲級聯賽（Liga MX）的球隊，梅西被外界確信會在今天的比賽中登場。
雖然梅西和Sergio Busquets兩人都確定在今天不會先發，不過今晚的門票還是炒到了平均450美元（約1萬3637元台幣）一張。Kim Kardashian和Serena Williams等知名人物都是出現在現場的20000萬名觀眾之一；效力於NBA洛杉磯湖人隊的「詹皇」LeBron James也有出席，他在賽前還和梅西進行擁抱。
球隊老闆之一的貝克漢（David Beckham），對於梅西首秀打替補，回應道：「Leo仍然需要時間來適應球隊，無論他有多出色，無論他的地位如何，他和Sergio都需要一些時間。」