台中天然氣接收站安全儀控故障 中油：凸顯需三接保障供氣穩定
台灣中油表示，台中天然氣接收站於昨（21）日晚上20點10分，因廠區內安全儀控系統（SIS）故障，造成天然氣生產線作業因而暫時中斷，經維修人員緊急搶修，於當天晚上20點58分開始逐步恢復生產作業，至23點29分，全廠已恢復生產作業。中油指出，此一事故曝露出長期南氣、中氣北送的弱點，將加速三接施工來保障天然氣供氣穩定。
記者許家禎／台北報導
中油表示，昨晚事件經調度永安天然氣接收站應急轉供，並與台電緊急密切合作，仍可因應臨時事故。強調此一事故曝露出長期南氣、中氣北送的弱點，因此中油將立即檢討啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，三接早一天完工，就愈能保障天然氣供氣穩定。
昨（21）日晚間媒體報導台中天然氣管線出問題，恐釀成停電危機，中油表示，並非天然氣管線出問題，而是台中接收站廠區內安全儀控系統發生故障，工作人員展開檢修工作，後續排除電源供應器插槽異常問題後，逐步恢復供氣量能。
後續全廠已恢復正常生產供氣，在快速搶修及與台電配合調度情況下，短時間內恢復正常運作。後續中油將徹底檢討系統事故的原因，並全面體檢全廠設備維修狀況。中油強調，由於台中接收站長期超負荷運轉，曝露出一接、二接天然氣長期北送的弱點，因此中油將在啟動廠區設備體檢的同時，也將加速三接施工，期盼三接早一天完工，以保障天然氣供氣穩定。