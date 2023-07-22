7/23迎大暑巧遇「天貺節」！轉運可曬棉被 拜2供品下半年旺爆
今年7月23日將迎來24節氣當中最炎熱的「大暑」！同時間，這一天剛好也是一年一度的「天貺（音同況）節」，相傳在天貺節這一天玉皇大帝會大開天門、直接聆聽信徒們的心願，所以在天貺節求財、求壽、補運、補財庫，都特別靈驗哦！如果最近有不順的人，不妨把握天貺節幫自己求好運！
記者張嘉哲/綜合報導
提到節氣「大暑」，民俗專家謝沅瑾表示，大暑這一天雖然很熱，但也因為如此炎熱，才能代表四時的運轉，顯示氣候的調節是正常，俗話說「大暑要熱透，才有好年冬」，就是在說明大暑之日要夠熱，才能夠讓作物順利生長、天氣正常。謝沅瑾提到，大暑過後到秋季前，不宜食用過於燥熱、易上火的食物，男女也盡量在當天避免行房，容易損耗身體精力。
另外，今年因為閏月的關係，天貺節落在國曆7月23日，剛好與大暑同一天，「貺」字就是賜與的意思，相傳這天玉皇大帝會開啟天門親自巡視凡間，所以任何凡間呈稟的疏文，都能直達玉皇大地的面前，所以在這天祈願會變得更加靈驗。
民俗專家柯柏成也分享，傳說唐三藏西天取經回國的路程上，部分經書掉到河裡面弄濕，為了去除經書的濕氣，只好在岸邊曬乾，後來宮中得知後，也派人在這天曬書、掛曬龍袍，進而引起民間效仿流傳至今，這一天大家可以將衣服、被單拿到太陽下曝曬，除去霉運及病運。
至於如果到廟宇要準備什麼供品呢？中和廣濟宮董事長游炎川曾在受訪時指出，天貺日是除厄補運的最佳時機，許多宮廟都會在這一天舉辦法會，邀請信眾前來祭拜消災，民眾如果要參拜，可選擇甜米糕和龍眼，有甜蜜高升、圓滿之意，無論是想補財庫還是改運，都可以利用這天祈願，獲得玉皇大帝的祝福。