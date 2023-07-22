高血壓、心房顫動恐釀中風　醫籲留意2大數據警訊

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腦中風8大危險因子 高血壓、心房顫動不可輕忽近年許多名人驚傳中風，包括金獎演員吳朋奉因中風驟逝，藝人納豆（林郁智）、資深男星廖峻與健身網紅「筋肉爸爸」等也都因中風纏身。國健署指出，中風的危險因子包括肥胖、高血壓、心房顫動等8大項1。
- 吸菸
- 運動量不足
- 肥胖
- 高血壓
- 糖尿病
- 膽固醇過高
- 心房顫動
- 腦中風家族史
根據中華民國心律醫學會的資料及健保資料庫的研究顯示，台灣約有1-2％民眾患有心房顫動，其中男性多於女性，且隨著年紀增長，罹病率會提高。此外，根據研究，有心房顫動相對於無心房顫動患者，會增加2倍死亡率與3倍心衰竭的機率，發生腦中風的機率更是常人的5倍。
▲庹宗康呼籲注重居家量測血壓跟心電
2大數據警訊 醫師籲定期偵測血壓與心律王宗道醫師指出，高血壓和年齡增長是心房顫動發生的2大危險因子。全球多項臨床試驗超過萬人的資料顯示，心房顫動病患近9成合併高血壓。國內外超過6千位高血壓民眾使用心電血壓計的統計報告發現，16%被檢測出有心房顫動。由於心房顫動臨床上不一定有明顯症狀，又伴隨潛在中風風險，因此2022年台灣高血壓治療指引也推薦臨床使用心電血壓計，呼籲有高血壓的民眾也要重視心電圖量測。
量測高血壓722原則
- 1週量7天
- 1天量2次（起床與睡前）
- 每回量2次，間隔一分鐘
防範心血管疾病，除了改善生活習慣、定期健檢，也可在日常生活中進行居家監測身體健康數據，每日量測血壓與心電，倘若發現異常，可盡快至相關醫學門診做進一步的追蹤，匯出異常的心電圖波形與醫師分享居家量測結果，預防中風、心肌梗塞等重大疾病。
Reference：
1.https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=4705&pid=17255
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58642
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