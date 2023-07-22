協助中國政府非法活動　前加拿大皇家騎警遭捕

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加拿大皇家騎警指出，綜合國家安全執法小組（INSET）於2021年秋季啟動針對梅徹「可疑活動」的調查，隨後提出了指控。
警方稱，梅徹2006年起在一家香港公司工作，公司為中國政府收集有關特定加拿大人的個人信息。
INSET是分散在全國各地的多機構團隊，由加拿大皇家騎警、省市警察局成員及聯邦機構代表組成，負責調查涉及國家安全、極端主義和恐怖主義的案件。
梅徹於1985年至2007年在皇家騎警服役。他探訪加拿大期間，在溫哥華遭拘捕。
根據梅徹的領英（LinkedIn）資料顯示，他在加拿大皇家騎警任職期間，作為秘密特工參與了多項洗錢調查。
梅徹於2006年移居香港，一直擔任投資銀行業的風險評估顧問。
據香港網站Speakers Connect顯示的資料，梅徹於2016年創立了一家名為EMIDR的企業風險公司。EMIDR的網站將國家支持的間諜活動、情報收集和洗錢列為其專業領域，且公司專門從事資產追回業務。
警方主要調查2014年至2019年間發生的事件。
澳洲廣播公司於2019年曾報導，指中國政府聘用香港EMIDR公司，由西方國家的前探員執行「獵龍行動」（Project Dragon），追查自中國流出境外的非法資金。
當時梅徹對澳洲廣播公司稱自己是政府和企業的「僱傭槍」（hired gun），目的是「奪回應有的東西」（get back what is rightfully theirs）。提到「獵龍行動」，他表示有為一個與中國警方「以某種形式」有聯繫的第三方「實體」工作。
關於中國涉入加拿大選舉和公共事務的議題，一直是各界熱議的焦點，各黨派正要求聯邦政府啟動關於中國干涉的全面公開調查。
警方表示，梅徹的案件未涉及中國干預加拿大選舉。
加拿大魁人政團（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）發推文表示，此案是一個例子，說明為什麼對外國干涉的調查不應僅限於選舉干預或網上虛假消息。
加拿大公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）說，「外國干涉威脅著加拿大的安全、繁榮和機構」，警方正努力將其繩之以法。（編輯：張芷瑄）1120722