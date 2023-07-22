蔡英文民調不滿意高於滿意7%　游盈隆：陷入執政困境、2024不妙

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游盈隆指出，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，蔡英文此刻仍陷入第四度執政困境中。與上個月相比，蔡英文聲望並無明顯的變化，「總統職務表現贊同率」 (Presidential Job Approval Rating)下滑0.6個百分點；而「總統職務表現不贊同率」 (Presidential Job Disapproval Rating)略增0.5個百分點。整體而言，這一來一往，使得原本不贊同她國家領導方式的人比贊同者多6個百分點，如今再增加一個百分點， 不贊同者比贊同者多7個百分點。這意味蔡英文這個月不但沒有迅速脫離執政困境，反而還有一點惡化的跡象。
游盈隆指出，從長期趨勢看，蔡英文自2016年5月上台執政迄今七年多，已經歷四次執政困境。第一次執政困境從2016年11月開始，持續9個月，直到2017年8月林全內閣 總辭，由當時台南市長賴清德接任，讓蔡英文民意支持度狂飆16.6個百分點，一舉脫離執政困境；第二次執政困境是從2017年11月開始，持續長達19個月，其間經歷了2018九合一地方選舉的重大挫敗，直到2019年6月，因為2020總統大選開始才結束。
游盈隆進一步表示，第三次執政困境是2022年12月開始，持續五個月，這是因2022年九合一地選舉 民進黨大敗所致；第四次執政困境是從2023年6月開始，迄今兩個月，何時結束不知道；但正當2024總統大選年，執政困境如果持續下去，進一步導致民心思變，對賴清 德想打破「八年魔咒」，延續民進黨另外一個4年或8年執政，將構成不小的障礙。換言之，蔡英文未來執政表現將是另一個影響2024 總統與立委選情的關鍵變數，目前看來情況不是太妙。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年7月17、18日兩天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；有效樣本1088人，市話763人，手機325人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負2.97個百分點。