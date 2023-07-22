萬安演習7/24登場！熱門QA懶人包：「管制時間、外送暫停」一次看

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「萬安演習」是中華民國的軍民聯合防空演習代號，目的是透過演練防空疏散避難，一旦發生空襲，民眾能儘速避難，將傷害降至最低。該演習自1978年起每年實施一次，當年為「萬安1號」，2023年演習為「萬安46號」。
🟡萬安演習管制時間
各縣市實行當天，下午1時30時至下午2時管制疏散，演練長度30分鐘。
📍7月24日（周一）：北部地區
包含：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
📍7月25日（周二）：南部地區
包含：台南市、高雄市、屏東縣
📍7月26日（周三）：東部地區、外島地區
包含：花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣
📍7月27日（周四）：中部地區
包含：苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣
🟡怎麼知道萬安演習開始了？
國防部會在演習當天13:30時，利用「空中威脅告警系統」，發送簡訊至位在演習區域內的手機，並於14:00發送演習結束訊息。
🟡萬安演習可以出門嗎？
演習重點有「3好」：關好、躲好、停好。
住家、商家都要關閉門窗、水電、瓦斯並熄滅燈火，並進入防空避難場所避難。路上行人則依避難指示，進入附近防空避難場所避難。行駛中的車輛則要靠邊停於安全處。
🟡萬安演習高速公路可以開嗎？
演習期間高速公路「只下不上」，若正開在高速公路上，可以繼續開車，但下交流道時應聽從警察指引，將車停靠在安全處。
🟡萬安演習捷運、臺鐵、高鐵會停駛嗎？
不會停駛，各班次列車正常行駛，但車站「只進不出」。乘客下車之後無法離開車站，應配合站務人員、保全等引導，在站內實施疏散避難，直到警報解除。
🟡萬安演習時正在搭公車怎麼辦？
演習期間，行駛中的市區公車會靠路邊停，並請乘客下車疏散。
🟡騎YouBike時遇到萬安演習怎麼辦？
正在騎乘YouBike的民眾，應立即將腳踏車停靠在路邊、上鎖，聽從指揮避難。
🟡萬安演習時正在餐廳吃飯怎麼辦？
顧客可以繼續用餐，不過店家要關閉室內電源，並且管制人員進出。小吃攤則要立刻關閉電源、水、瓦斯，停止烹煮並進行避難疏散。
🟡萬安演習時還能叫外送嗎？
◾foodpanda在演習期間13:00至14:00，依「演習區域」暫停相關服務。
◾Uber Eats在演習期間13:15分至13:45，依「演習區域」暫停外送及外帶自取服務。
🟡防空疏散避難專區在哪？
可至內政部警政署「防空避難專區 」查詢各處的避難位置。
🟡萬安演習違規會罰錢？
演習期間，民眾若不配合管制及演練，會先行勸導，勸導後仍不配合者，各地方政府得引用《民防法》，裁處新臺幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
🟡萬安演習警報聲如何分辨？
◾演習開始警報聲
一長音、兩短音（長音15秒、短音5秒）。
間隔5秒。
第一、二步循環3次，共115秒。
◾演習結束警報聲
90秒長音。
參考資料：112年軍民聯合防空（萬安46號）演習綱要計畫