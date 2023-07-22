鳳小岳老婆太正了！高顏值夫妻破天荒同框 洪喆君藏不住明星味
台英混血鳳小岳演過《艋舺》、《女朋友男朋友》、《華燈初上》等戲劇作品，演而優則歌的他，近期推出台語單曲〈風車〉、國語歌〈給你〉，預計下個月初發行個人首張專輯《柒》，他與老婆洪喆君結婚7年，育有1子「小木耳」，昨（21）日夫妻倆首次一起公開亮相，網友看到照片驚呼：「Gorgeous couple，顏值100％！」
記者楊穎軒／綜合報導
鳳小岳和老婆一同為美國精品大牌Tiffany & Co.拍產品形象照，大鳳小岳2歲的洪喆君難得拋頭露臉，她盤起長髮，露出整張瓜子臉，五官精緻，笑起來迷人又有個性，37歲狀態保養得宜，星味十足，與男神老公相當登對。
2013年，鳳小岳剛走紅影壇，事業巔峰之際與圈外人洪喆君陷入熱戀，交往2年後，鳳小岳宣布當爸爸，兩人2016年登記結婚，鳳小岳曾形容老婆個性非常陽光、積極又充滿正能量，洪喆君曾是廚師也是衝浪好手，2012年參加國際衝浪公開賽，為台灣奪下女子短板亞軍，目前於台北市士林經營美式餐廳，鳳小岳曾分享：「我喜歡的浪漫，其實很平凡，我會帶著老婆，在天還沒亮時開車到海邊，然後在沙灘上靜靜地看日出，就是像這樣，兩個人在一起的瞬間。」
大批網友驚嘆洪喆君的美貌「夫人顏值爆表」、「還以為是什麼女模，竟然是太太，長得好有星味」、「太太輪廓也太優了」、「第一張的角度看起來像楊丞琳」、「老婆超有氣質」、「太太那麼美以前都藏起來」、「太太超美」、「直接出道了」、「好登對...可以考慮以後一起活動啦」、「名副其實的男的帥女的美」，半天吸引破萬人按讚。