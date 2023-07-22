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今日必吃／阿堂鹹粥300元太貴？到屏東吃「飯湯」　70元爆滿好料

▲在台南阿堂鹹粥吃一碗鹹粥加虱目魚要價300元，若到屏東的東港吃飯湯，同樣有爆滿的料，每碗70元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲在台南阿堂鹹粥吃一碗鹹粥加虱目魚要價300元，若到屏東的東港吃飯湯，同樣有爆滿的料，每碗70元。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。日前台南的阿堂鹹粥漲價事件，因漲到一碗鹹粥（180元）加上單點虱目魚肚（120元）後要索價高達300元，讓大家紛紛祭出自己的台南鹹粥口袋名單。若是從台南走到屏東，則會發現明明差不多的食物在這裡普遍不稱鹹粥，而是稱「飯湯」，且作法略有不同，到底差別在哪？本集就來看屏東人的「飯湯」。

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說起到屏東的東港、林邊時一定要吃的美食，除了海鮮餐廳，那就是「飯湯」。所謂飯湯，也可歸類為海鮮鹹粥，內容物同樣有湯、飯與多種海鮮好料，但東港這碗飯湯的性質，卻與日本人吃的「茶泡飯」比較接近，就是海鮮料與高湯，直接澆入白飯中，而未再加以煮過就直接上桌。

在東港賣飯湯的店家不少，「阿卿姐飯湯」堪稱料好實在，客源不僅觀光客，是在地人也經常光顧的舊店面，位處在靠近大鵬灣裡的某個小巷內，貼著水溝旁的鐵皮店面。有開放簡單幾桌內用，因為天氣炎熱，於是選擇外帶回家。

▲阿卿姐飯湯的店面簡陋，怕熱的話建議直接外帶。（圖／記者葉盛耀攝）
▲阿卿姐飯湯的店面簡陋，怕熱的話建議直接外帶。（圖／記者葉盛耀攝）
一碗70元的飯湯，裡頭除了鮮甜的湯頭、白飯，還有筍絲、魚丸、蚵仔、鮪魚肉、魚板絲、丸子、芹菜珠與一尾白蝦，而有時裡頭的料甚至還可另加西施舌等（需再另加價），端看當天是否有進到比較不同的海鮮漁穫，都可以放入這碗飯湯裡。

配料中當然還必有蝦猴，外型看似是蝦米或櫻花蝦，但尺寸比蝦米更大，在地人做飯湯、肉粿時，沒有它來做底料，就帶不出那獨特的鮮味與香氣。

▲一碗70元的飯湯，裡頭除了湯頭、白飯，還有筍絲、魚丸、蚵仔、鮪魚肉、魚板絲、丸子、芹菜珠與白蝦等豐富好料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲一碗70元的飯湯，裡頭除了湯頭、白飯，還有筍絲、魚丸、蚵仔、鮪魚肉、魚板絲、丸子、芹菜珠與白蝦等豐富好料。（圖／記者葉盛耀攝）
「阿卿姐飯湯」的客人有時候還會選擇在飯湯裡加入滷蛋與肉燥，但是在地最家常的飯湯吃法是不會這樣加的，添了肉燥，鮮味、香味顯得太多太雜，傳統老式的飯湯的做法，頂多是在爆香時加點三層肉肉絲來帶出肉鮮。

另外，坊間店家有些為了圖方便，筍絲是機器刨出的，但若是費工以手工切出的筍絲，長短粗細都不同，就像阿卿姐的這樣，才能帶出豐富口感，也吃起來最有「媽媽味」。

另外還有個有趣的冷知識，高雄市北端鄰近台南、南端靠近屏東，所做的海產粥（或海鮮粥），卻多數是走「飯湯」路線，並非是台南「鹹粥」做法。像是知名老店家包含「香味海產粥」、六合夜市「莊記海產粥」等，都是「飯湯」的路數。

▲六合夜市「莊記海產粥」，走的也是「飯湯」的路線，現場還可以點上鹽蒸甜蝦等其他豐富配菜。（圖／顏怡今提供）
▲六合夜市「莊記海產粥」，走的也是「飯湯」的路線，現場還可以點上鹽蒸甜蝦、炒蛤蜊等其他豐富配菜。（圖／顏怡今提供）
📍阿卿姐飯湯
地址：屏東縣東港鎮興漁街211號
電話：0912-785681
營業時間：06:30~13:30

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