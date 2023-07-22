今日必吃／阿堂鹹粥300元太貴？到屏東吃「飯湯」　70元爆滿好料

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在東港賣飯湯的店家不少，「阿卿姐飯湯」堪稱料好實在，客源不僅觀光客，是在地人也經常光顧的舊店面，位處在靠近大鵬灣裡的某個小巷內，貼著水溝旁的鐵皮店面。有開放簡單幾桌內用，因為天氣炎熱，於是選擇外帶回家。
一碗70元的飯湯，裡頭除了鮮甜的湯頭、白飯，還有筍絲、魚丸、蚵仔、鮪魚肉、魚板絲、丸子、芹菜珠與一尾白蝦，而有時裡頭的料甚至還可另加西施舌等（需再另加價），端看當天是否有進到比較不同的海鮮漁穫，都可以放入這碗飯湯裡。
配料中當然還必有蝦猴，外型看似是蝦米或櫻花蝦，但尺寸比蝦米更大，在地人做飯湯、肉粿時，沒有它來做底料，就帶不出那獨特的鮮味與香氣。
「阿卿姐飯湯」的客人有時候還會選擇在飯湯裡加入滷蛋與肉燥，但是在地最家常的飯湯吃法是不會這樣加的，添了肉燥，鮮味、香味顯得太多太雜，傳統老式的飯湯的做法，頂多是在爆香時加點三層肉肉絲來帶出肉鮮。
另外，坊間店家有些為了圖方便，筍絲是機器刨出的，但若是費工以手工切出的筍絲，長短粗細都不同，就像阿卿姐的這樣，才能帶出豐富口感，也吃起來最有「媽媽味」。
另外還有個有趣的冷知識，高雄市北端鄰近台南、南端靠近屏東，所做的海產粥（或海鮮粥），卻多數是走「飯湯」路線，並非是台南「鹹粥」做法。像是知名老店家包含「香味海產粥」、六合夜市「莊記海產粥」等，都是「飯湯」的路數。
📍阿卿姐飯湯
地址：屏東縣東港鎮興漁街211號
電話：0912-785681
營業時間：06:30~13:30
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