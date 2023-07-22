替柯文哲「仇女」指控緩頰！黃珊珊：他性別意識不足有在修正

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黃珊珊則在臉書發文表示，「最近突然很多指控柯文哲仇女的言論，我覺得很離譜!」黃珊珊表示，她對柯文哲貼身觀察，八年前以市議員身分監督市長，後來成為工作夥伴，這麼多年來，他其實對女性十分禮遇，也很尊重，有時對於工作不力時，對於女性同仁也特別包容，甚至不忍苛責，尤其是她，柯文哲給她很大空間發揮所長，信任有加，甚至把台北市最重要的任務交給她，從沒有因為我的性別而有任何保留。
黃珊珊表示，以前大家認為柯文哲的性別意識不足，其實他都有在修正調整，也會接受她們的意見，久而久之，覺得柯文哲的改變與進步都很大。
黃珊珊進一步表示，柯文哲身邊有許多女性同仁，以前的蔡壁如跟他工作30多年，賴香伶，黃瀞瑩、高虹安等，市府也有好幾位女性局長，她從進市府開始，到現在，算是近身接觸最直接的人，那三年最艱困的防疫期間、更是同舟一命，朝夕相處，柯文哲在她看來，就是一個簡單純淨的醫生，有時有無厘頭的一面，也有理想抱負想要改變世界的宏圖意志，更單純的只想把事情做好，但對於女性，絕對沒有任何仇視或貶抑的成見，他只是不擅於表達自己，也不習慣與人熱絡交談，所以第一次見到他的人會感覺生疏，尤其是女性，但是他絕對不是仇女的人，「這一點，我很確定！」
黃珊珊指出，選舉要攻訐對方，不擇手段找歪理亂打，已是家常便飯，如果柯文哲有哪些施政不當或貪汙瀆職，早就被抄家滅族了，「現在只能造謠說嘴仇女這些假議題，其實只能證明柯文哲執政沒有問題，說實話做實事，民意支持度逐步攀升…顯然，他們是真的怕到了！」