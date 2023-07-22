詹謝情仇告一段落？謝淑薇、詹家姊妹代表中華隊出征金恩盃
詹謝情仇放下了？金恩盃（原聯邦盃）亞洲/大洋洲區賽事將於7月24日至29日在馬來西亞吉隆坡進行，剛拿下法網、溫網女雙冠軍的台灣網球女將謝淑薇也在中華隊名單中，這將是她自從2014年仁川亞運之後，再度重披中華隊戰袍，而有趣的是，詹詠然、詹皓晴的女雙組合「詹家姊妹」也在陣中，並且將一同奮戰，這次金恩盃名單：謝淑薇、李珮琪、盧曼琳、詹皓晴、詹詠然。
運動中心/綜合報導
不過謝淑薇跟詹家姊妹情仇，早在多年前就已開始蔓延，2014年間謝淑薇在仁川亞運前釋出善意，想和詹詠然搭檔組成女雙參加比賽，希望謝、詹兩家能夠「破冰」，不料詹詠然卻毅然婉拒了謝淑薇的好意，謝、詹兩人關係再度到達冰點。
謝淑薇上次代表中華隊出賽，應該要回到2016年的里約奧運，當時她因為不滿教練證問題，宣布「不再披上國家隊戰袍」，也跟奧會、網協鬧僵。
金恩盃亞大區二級共有12隊角逐，包含中華、關島、香港、印尼、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、太平洋大洋洲地區、巴基斯坦、新加坡、斯里蘭卡和土庫曼。
聯邦盃(Federation Cup)於1963年創立，這是世界上象徵國家最高榮譽的女子網球團體賽，至2019年底為止，奪冠次數最多的是美國18次，上一次是2017年。奪冠次數排名第二的是捷克11次，澳洲以7次排名第三。
中華隊在1972年首度角逐聯邦盃，最佳成績是在2016年闖進世界二組，1981年也曾打進過世界組16強(當時世界組32強)。